Раскрыто отношение российских работодателей к кандидатам старше 50 лет

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Российские работодатели из-за острого дефицита на рынке труда стали более благосклонно относиться к кандидатам старше 50 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.
Согласно результатам исследования, 40% работодателей в столице берут пенсионеров на работу на общих условиях, и еще 27% — на отдельные должности. В регионах соискателей старше 50 лет готовы брать на работу 44% работодателей, при этом 30% берут на работу пенсионеров на отдельные позиции.
По данным SuperJob, нынешний российский рынок труда подвержен значительному влиянию демографических процессов. В перечень наиболее популярных профессий для лиц старше 50 лет вошли инженер, учитель, врач и менеджер по продажам.
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