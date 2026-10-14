Раскрыто простое средство восстановления мозга после стресса
Спокойные композиции для фортепиано помогают быстрее прийти в себя после эмоционального напряжения, чем записи дождя, ручьев и водопадов. К такому выводу пришли исследователи Института психологии Китайской академии наук. Об этом сообщает журнал PNAS.
В исследовании приняли участие 120 молодых добровольцев. Сначала им предложили решить сложные математические задачи в ограниченное время. Такая нагрузка должна была вызвать стресс. После этого участники слушали расслабляющие фортепианные произведения или природные звуки.
Ученые следили за настроением испытуемых, частотой сердечных сокращений и работой потовых желез. Для оценки активности нервной системы команда применила функциональную МРТ.
Фортепианная музыка быстрее возвращала эмоциональное состояние к комфортному уровню. Пульс и показатели потоотделения у слушателей тоже скорее приближались к нормальным значениям.
Снимки мозга показали изменения в связях между зонами, связанными со слухом и контролем стрессовой реакции. Ключевую роль сыграли слуховая кора, островковая доля и таламус. Исследователи обратили внимание на строение композиций: смена более напряженных и мягких фрагментов помогала мозгу перейти к расслаблению.
Авторы работы считают музыку доступным инструментом для восстановления после сильных переживаний и психологических нагрузок.
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