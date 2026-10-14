Раскрыто простое средство восстановления мозга после стресса

14 октября 2026, 08:03

Фортепианная музыка ускорила восстановление организма после стресса

Фото: iStock/Povozniuk

Спокойные композиции для фортепиано помогают быстрее прийти в себя после эмоционального напряжения, чем записи дождя, ручьев и водопадов. К такому выводу пришли исследователи Института психологии Китайской академии наук. Об этом сообщает журнал PNAS.