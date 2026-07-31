Раскрыто самое лучшее направление для наблюдения за звездами в августе
Южные регионы России лучше всего подойдут для наблюдения за августовским звездопадом Персеиды, считают аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло». В список вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края. Об этом пишет «Лента.ру».
Самые доступные варианты размещения туристы найдут в Калмыкии: средняя цена ночи там составляет менее шести тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае проживание обойдется в среднем в восемь-девять тысяч рублей. Подходящие условия для наблюдений есть и в центральной части страны. В перечень попали Вологодская, Смоленская, Костромская, Новгородская, Псковская и Тверская области. Минимальные расходы на ночлег среди этих регионов ожидают путешественников в Вологодской области — до пяти тысяч рублей.
Для поездки во время метеорного потока эксперты рекомендуют рассмотреть Республику Алтай, Иркутскую и Ростовскую области, Карелию, а также Красноярский край. Персеиды появляются на небе с середины июля и сохраняют активность примерно до 20 августа. Максимум потока в 2026 году придется на ночь с 12 на 13 августа.
Для наблюдения за звездами лучше выбрать место вдали от городов, фонарей и автомобильных трасс. Подойдут возвышенности, поляны, берега водоемов или открытые степные участки с хорошим обзором неба. Приехать стоит заранее, чтобы глаза успели привыкнуть к темноте: обычно на это требуется около 20–30 минут.
Специальное оборудование для звездопада не нужно — метеоры лучше всего видно невооруженным глазом. Возьмите плед или туристический коврик, чтобы удобно лежать и смотреть вверх, теплую одежду, термос с чаем и средство от насекомых. Если используете телефон, включите минимальную яркость экрана или красный режим подсветки, чтобы не потерять ночное зрение.
Наблюдать лучше после полуночи и до рассвета, когда небо становится темнее, а нужная часть небосвода поднимается выше. Не стоит постоянно смотреть в одну точку: охватите взглядом большую область неба и дайте себе время — яркие метеоры могут появляться с интервалами. Перед поездкой также полезно проверить прогноз погоды и фазу Луны: облака и яркий лунный свет заметно ухудшают видимость.
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