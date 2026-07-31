Раскрыто самое лучшее направление для наблюдения за звездами в августе

31 июля 2026, 10:26

Юг России назвали лучшим местом для звездных наблюдений

Фото: iStock/Alisa Trubnikova

Южные регионы России лучше всего подойдут для наблюдения за августовским звездопадом Персеиды, считают аналитики сервиса бронирования отелей «Отелло». В список вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края. Об этом пишет «Лента.ру».