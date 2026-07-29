Раскрыто самое популярное направление маткапитала
Почти девять из десяти россиян считают покупку недвижимости самым выгодным способом распорядиться материнским капиталом. Такие результаты показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» среди 3 тысяч пользователей от 18 до 65 лет. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
За вложения в жилье высказались 87% участников исследования. Из них 34% направили бы средства на увеличение площади квартиры или улучшение условий проживания. Еще 53% респондентов выбрали покупку отдельной квартиры для ребенка. Родители рассчитывают, что такая недвижимость станет для детей финансовой опорой во взрослом возрасте либо принесет регулярный доход от аренды.
На оплату образования материнский капитал готовы потратить 9% опрошенных. Еще 4% пока не выбрали подходящий вариант.
Материнский капитал — это государственная мера поддержки семей с детьми в России. Сертификат обычно выдают при рождении или усыновлении первого ребенка, а также предоставляют доплату при появлении второго. Размер выплаты ежегодно индексируется; конкретная сумма зависит от года рождения ребенка и того, получала ли семья маткапитал ранее.
Средства можно использовать только по предусмотренным законом направлениям. Наиболее распространенный вариант — улучшение жилищных условий: покупка квартиры или дома, первоначальный взнос либо погашение ипотеки, строительство или реконструкция жилья. Также маткапитал разрешено направить на образование детей, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей с инвалидностью и получение ежемесячных выплат при соблюдении условий нуждаемости.
Сертификат оформляется в Социальном фонде России, во многих случаях — автоматически после регистрации рождения ребенка. Деньги обычно не выдаются наличными: фонд перечисляет их напрямую банку, продавцу жилья, образовательной организации или другому получателю. При использовании капитала для покупки недвижимости требуется выделить доли в жилье всем детям, а сделки с такой квартирой в дальнейшем проходят с учетом защиты их имущественных прав.
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