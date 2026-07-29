Раскрыто самое популярное направление маткапитала

29 июля 2026, 07:42

Россияне назвали жилье главным направлением для маткапитала

Фото: iStock/SewcreamStudio

Почти девять из десяти россиян считают покупку недвижимости самым выгодным способом распорядиться материнским капиталом. Такие результаты показал опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» среди 3 тысяч пользователей от 18 до 65 лет. Об этом сообщает РИА Недвижимость.