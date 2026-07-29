Уролог Коно назвал фимоз причиной боли и трудностей в интимной жизни
Уролог Вагнер Коно предупредил, что фимоз способен серьезно ухудшить сексуальную жизнь мужчины. При таком состоянии суженная крайняя плоть не позволяет открыть головку полового члена. Об этом сообщает Metropoles.
Врач пояснил, что во время эрекции мужчина при фимозе нередко ощущает боль. Сужение крайней плоти затрудняет половой акт и проникновение, поэтому со временем человек рискует отказаться от близости из-за ожидания неприятных ощущений.
Еще одна проблема связана с гигиеной. При фимозе сложно полноценно очищать интимную зону, что повышает вероятность воспалений и инфекций. Коно добавил, что при ряде обстоятельств длительное течение заболевания увеличивает риск развития рака полового члена.
При подозрении на фимоз мужчине стоит записаться к урологу. Специалист оценит степень сужения крайней плоти, исключит воспаление, рубцовые изменения, инфекции и другие заболевания. Не следует пытаться резко оттянуть крайнюю плоть самостоятельно: это может вызвать разрыв тканей, сильную боль и парафимоз — состояние, при котором головка оказывается пережата и требует срочной помощи.
Тактика лечения зависит от возраста, выраженности симптомов и причины проблемы. В легких случаях врач может рекомендовать аккуратные упражнения на растяжение крайней плоти и местные препараты, например кортикостероидные мази, но применять их нужно только по назначению. При выраженном рубцевании, повторных воспалениях, болезненной эрекции или проблемах с сексом может потребоваться операция — пластика крайней плоти или обрезание.
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