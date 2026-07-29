Уролог Коно назвал фимоз причиной боли и трудностей в интимной жизни

29 июля 2026, 07:22

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Уролог Вагнер Коно предупредил, что фимоз способен серьезно ухудшить сексуальную жизнь мужчины. При таком состоянии суженная крайняя плоть не позволяет открыть головку полового члена. Об этом сообщает Metropoles.