Раскрыто самое популярное среди россиян летнее блюдо
Окрошка является одним из самых популярных летних блюд в России на ряду с шашлыком и овощным салатом. Такие данные приводит онлайн-ретейлер «Самокат» по итогам соответствующего исследования.
Так, 40% респондентов считают окрошку традиционным летним блюдом. При этом 32% опрошенных предпочитают шашлык, а 15% — овощной салат со сметаной. 53% россиян заправляют окрошку квасом, 21% выбирают кефир, а 13% — майонезные заправки.
«Помимо необычных заправок вроде минеральной воды и соевого соуса, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Это, например, яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус», — пишет Москва 24.
Отмечается, что в летний период растут продажи мытого картофеля, редиса, огурцов, а также кваса, тана и айрана. Россияне в последнее время начали отдавать предпочтение не традиционной для окрошки вареной колбасе, а другим добавкам. В этой связи растет спрос на ветчину и варено-копченые колбасы.