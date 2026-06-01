Раскрыто самое популярное среди россиян летнее блюдо

01 июня 2026, 12:15

Окрошка является самым популярным летним блюдом в России

Окрошка является одним из самых популярных летних блюд в России на ряду с шашлыком и овощным салатом. Такие данные приводит онлайн-ретейлер «Самокат» по итогам соответствующего исследования.





Так, 40% респондентов считают окрошку традиционным летним блюдом. При этом 32% опрошенных предпочитают шашлык, а 15% — овощной салат со сметаной. 53% россиян заправляют окрошку квасом, 21% выбирают кефир, а 13% — майонезные заправки.





«Помимо необычных заправок вроде минеральной воды и соевого соуса, некоторые граждане выбирают и новые ингредиенты. Это, например, яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус», — пишет Москва 24.