В Индии женщина «воскресла» за несколько минут до начала кремации

Полицейские часто не знают законов, в том числе такого понятия, как «крайняя необходимость», как в ситуации с запертой в квартире в посёлке Томилино собакой. Такое мнение высказала «Радио 1» юрист, президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина.