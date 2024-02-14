В Индии женщина «воскресла» за несколько минут до начала кремации

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В Индии женщина очнулась прямо перед началом собственной кремации, об этом сообщает Times of India.
По информации СМИ, шокирующий случай произошёл в индийском городе Берхампур.
52-летняя Бужи Аамма попала в больницу со страшными ожогами. Медики исправили ситуацию настолько, насколько это было возможно, после чего родственники забрали её домой. Денег на дорогие лекарства у них не было, и некоторое время спустя супруг Аамма, придя домой, обнаружил свою жену «мёртвой».
Семья «усопшей» организовала церемонию прощания, на которой её повезли на катафалке. Однако, буквально за пару минут до того, как Аамма положили на погребальный костёр, она очнулась. На этом же самом катафалке её повезли домой.
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52-летняя Бужи Аамма попала в больницу со страшными ожогами. Медики исправили ситуацию настолько, насколько это было возможно, после чего родственники забрали её домой. Денег на дорогие лекарства у них не было, и некоторое время спустя супруг Аамма, придя домой, обнаружил свою жену «мёртвой».
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Евгения Парфентьева