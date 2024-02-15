В Подмосковье мужчина несколько раз ударил ножом собственного отца

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В Павловском Посаде задержан мужчина, который во время конфликта нанес собственному отцу несколько ножевых ударов. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.
«Следователем следственного отдела по г. Павловский Посад возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в покушении на убийство своего отца ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что 10 февраля между 35-летним мужчиной, находящемся в алкогольном опьянении, и его отцом произошел конфликт. В какой-то момент сын схватил нож и несколько раз ударил потерпевшего в область шеи и туловища, после чего сбежал. Пожилого мужчину экстренно госпитализировали. Врачам удалось спасти ему жизнь.
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