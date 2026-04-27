Снег вернулся внезапно: водителей на летней резине попросили оставить машины дома
Московских автомобилистов на летней резине призвали сегодня отказаться от личных поездок из-за мокрого снега. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В ведомстве предупредили, что непогода сохранится до завтрашнего вечера. Горожанам советуют пересесть на метро, автобусы и электрички. Летние шины хуже держат дорогу в снег и при гололедице. Из-за этого растет тормозной путь и повышается риск заноса. В конце обращения водителям напомнили о риске для себя и окружающих.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежное ненастье в Москве начнет слабеть к вечеру понедельника, но полностью не отступит до среды.
