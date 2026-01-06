Новосибирец разыскивает через соцсети девушку, ударившую его из-за приставаний
Житель Новосибирска разыскивает девушку, которая ударила его после неудачной попытки познакомиться. Об этом сообщает NGS.RU.
27-летний Сева рассказал, что инцидент случился около 22:00 3 января на Красном проспекте. Он заметил черную «Хонду», украшенную звездами, и, стоя на светофоре, сделал комплимент водителю — девушке и ее автомобилю.
Россиянка поблагодарила его и продолжила путь, а Сева с друзьями начали преследовать машину, сигналя. В ответ она обозвала их «психами», после чего молодые люди заблокировали «Хонду» на парковке. Сева подошел к девушке, чтобы познакомиться, но она достала из багажника металлическую палку и ударила парня.
Молодой человек намерен попросить прощения у россиянки, которая, возможно, очень испугалась.
