Москвичка обнаружила моллюсков в интимном месте после занятий стрип-пластикой
Моллюски на интимном месте появились у москвички после занятий стрип-пластикой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
21-летняя Анастасия заметила проблему после нескольких тренировок. По её словам, сначала она решила, что это обычные прыщи, но затем поняла, что у неё контагиозные моллюски, передающиеся при контакте в условиях ослабленного иммунитета.
Девушка предположила, что причиной могли стать тренировки в разных залах с возможными нарушениями гигиены и частые танцы на полу. В результате ей пришлось заплатить 11 тысяч рублей за лазерное удаление моллюсков.
Эта ситуация не уникальна. Другая россиянка также заразилась моллюсками после занятий на пилоне, предположив, что вирус передался именно через него.
Читайте также: