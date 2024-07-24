Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях МЖД изменится 27-29 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения нескольких пригородных поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, изменится 27-29 июля, изменения коснутся также электричек МЦД-1 и расписания аэроэкспрессов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Изменения связаны с работами на станции Лобня. Они будут проводиться с 2:30 27 июля до 2:30 29 июля. В это время на станции демонтируют несколько стрелочных переводов и участков путей и уложат новые пути», — говорится в сообщении.Кроме того, с 2:30 до 14:30 27 июля на станции проведут обновление цифровой системы управления движением.
Из-за этого на время работ в расписание электричек будут внесены существенные изменения: у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Ряд поездов отменят.
Актуальное расписание пассажиры смогут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов