Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 29-30 апреля

Фото: Фотобанк МО/Николай Корешков
Несколько рейсов поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, отменят в первой половине дня 29 и 30 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Штатный график движения с отправлением каждые полчаса будет восстановлен по направлению из аэропорта с 11:00, в сторону аэропорта — с 12:30», — отмечается в сообщении.В компании пояснили, что изменения расписания связаны с плановыми работами на железной дороге, и напомнили, что доехать до аэропорта Шереметьево можно также на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые десять минут, время в пути составляет 20 минут.
Читайте также:
Расписание поездов Ленинградского направления изменится в конце апреля и начале мая
Расписание электричек Ярославского направления изменится в мае
Расписание электричек Рижского и Казанского направления меняется с 22 апреля
Лев Каштанов