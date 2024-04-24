Расписание электричек Ярославского направления изменится в мае

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых электричек Ярославского направления будет изменён в мае и на четыре июньских дня из-за капитального ремонта путей на перегоне между станциями Коромыслово и Козьмодемьянск на Северной железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить 2-3, 6-7, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 27-28, 30-31 мая и 3-4, 6-7 июня. В этот период у некоторых пригородных поездов будет меняться время отправления и прибытия, возможно изменение количества остановок. Кроме того, ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, а некоторые составы, курсирующие между Москвой и станциями Сергиев Посад, Александров, Мытищи, Пушкино и Болшево, временно отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к изменениям в расписании на время работ и заблаговременно уточнять время отправления той или иной электрички. Актуальный график движения размещается на вокзалах и станциях, кроме того, его можно проверить онлайн — через сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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