Расписание электричек Рижского и Казанского направления меняется с 22 апреля

На этой неделе нужно быть жизнерадостными и отпустить прошлое. Смелее надо смотреть в будущее. Можно позволить немного себя побаловать и порадовать приятными мелочами. В деловой сфере важен баланс и взаимная выгода. Необходимо быть открытыми к переменам и действовать энергично и с оптимизмом. В сфере финансов наступает время преобразований. Желательно пересмотреть свои траты и инвестиции. В любви надо быть смелее. Благоприятно заводить новые знакомства и делиться своим энтузиазмом. В вопросах здоровья важно поддерживать хорошее эмоциональное состояние. Полезно временное уединение для восстановления энергии.