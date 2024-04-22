Расписание электричек Рижского и Казанского направления меняется с 22 апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения нескольких пригородных поездов Казанского и Рижского направлений меняется с 22 апреля из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Из-за этого для ряда электричек с отправлением в вечернее и ночное время расписание изменится. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту, некоторые временно отменят.«Работы будут проводиться на станции Раменское и перегонах Быково — Раменское и Чисмена — Волоколамск. (…) На Казанском направлении технологические «окна» назначены 22–26 апреля в период с 22:40 до 4:50. На Рижском направлении работы будут проводиться с 22 по 27 апреля, под них отведены десятичасовые технологические «окна» с 18:50 до 4:50», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят отнестись к этой ситуации с пониманием и уточнять актуальное расписание на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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