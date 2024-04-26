Расписание поездов Ленинградского направления изменится в конце апреля и начале мая

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График движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится 28-29 апреля и 2-7 мая из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).