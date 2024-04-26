Расписание поездов Ленинградского направления изменится в конце апреля и начале мая

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится 28-29 апреля и 2-7 мая из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанные периоды запланированы работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между станциями Подсолнечная и Клин, а также обновление пути на станции Терешкино», — говорится в сообщении.В связи с работами будет изменено расписание электричек на участках Москва — Конаково, Москва — Тверь, а также Тверь — Торжок. У некоторых пригородных поездов отменят ряд остановок, часть электричек временно отменят.
Актуальное расписание размещается на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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