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Расписание поездов Ленинградского направления изменится в конце апреля и начале мая

26 апреля 2024, 12:03

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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График движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится 28-29 апреля и 2-7 мая из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанные периоды запланированы работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между станциями Подсолнечная и Клин, а также обновление пути на станции Терешкино», — говорится в сообщении.
В связи с работами будет изменено расписание электричек на участках Москва — Конаково, Москва — Тверь, а также Тверь — Торжок. У некоторых пригородных поездов отменят ряд остановок, часть электричек временно отменят.



Актуальное расписание размещается на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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