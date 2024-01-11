Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменят на три дня в январе

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения поездов компании «Аэроэкпресс», курсирующих между аэропортом Шереметьево и Москвой, будет меняться по воскресеньям — 14, 21 и 28 января из-за плановых работ на железной дороге, сообщает Минтранс Московской области со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«В указанные даты в первой половине дня некоторые рейсы будут отменены. Из-за этого с утра до 15:00 интервалы между аэроэкспрессами будут составлять от одного до трёх часов», — говорится в сообщении.
Вместо поезда пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами «Аэроэкспресс», следующими до аэропорта Шереметьево от метро «Ховрино». Автобусы отправляются каждые десять минут. Первый рейс от метро стартует в 05:10, от аэропорта до метро — в 05:55.
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Лев Каштанов