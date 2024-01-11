За год пассажирами ЦППК было перевезено порядка полмиллиона животных

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры ЦППК перевезли почти полмиллиона животных в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
За 2023 с домашними питомцами было совершено 471 тыс. поездок.
Стоит отметить, что при планировании поездок с животными на них необходимо приобрести соответствующий билет в кассах или автомате, стоимость которого будет равна 25% от полного разового билета по выбранному маршруту.
Кроме этого, полный перечь правил перевоза животных в поездах ЦППК можно найти на официальном сайте в разделе «Условия проезда».
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«Чаще всего в поездах ЦППК перевозили кошек и собак, но встречались и довольно необычные путешественники. Такими, например, были минипиг Свиппа и хорек-альбинос Вася. Самыми популярными направлениями стали Казанское и Ярославское — по каждому за год было перевезено более 78 тыс. питомцев», — поделились в ведомстве.
Кроме этого, полный перечь правил перевоза животных в поездах ЦППК можно найти на официальном сайте в разделе «Условия проезда».
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Мира Полтева