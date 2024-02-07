Расписание автобусов в Балашихе скорректируют по требованию жителей

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
График движения автобусов №№9, 23, 33 и 65, курсирующих в городском округе Балашиха, будет изменён по настоянию жителей, передаёт корреспондент.
Вопрос с расписанием автобусов жители Балашихи обсудили на встрече с администрацией. Они пожаловались, что в часы пик на маршруты выходит меньше машин, чем в середине дня.
Как объяснила начальник отдела транспорта и связи Ирина Ермакова, это временная ситуация, она связана с тем, что увеличилось общее число автобусов, обслуживающих проблемные маршруты.
Ермакова добавила, что в настоящее время графики движения корректируются, чтобы оптимально распределить нагрузку и сделать поездки максимально комфортными для пассажиров.
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«Утром, между семью и восьмью часами, три автобуса. При этом, если смотреть расписание дальше, то днем почему-то шесть. А вечером почему-то пять, а потом четыре», — сказал местный житель Николай.
Ермакова добавила, что в настоящее время графики движения корректируются, чтобы оптимально распределить нагрузку и сделать поездки максимально комфортными для пассажиров.
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Лев Каштанов