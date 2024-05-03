Расписание электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится 3-5 мая

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов МЦД-1, Белорусского и Савёловского направлений, а также аэроэкспрессов изменится в период с 3 по 5 мая из-за плановых работ на станции Лобня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить в период с 21:00 до 07:00 преимущественно в ночные часы. В это время на станции планируется заменить два стрелочных перевода», — говорится в сообщении.На время работ поезда будут проезжать по соседним путям. У некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, количество остановок и продолжительность маршрута, некоторые составы будут временно отменены.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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