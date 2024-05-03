Расписание электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится 3-5 мая

График движения ряда пригородных поездов МЦД-1, Белорусского и Савёловского направлений, а также аэроэкспрессов изменится в период с 3 по 5 мая из-за плановых работ на станции Лобня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.