Расписание электричек Белорусского и Савёловского направлений меняется с 3 по 28 июня

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савёловского направлений меняется с 3 по 28 июня из-за работ на участке между станциями Дмитров и Савёлово, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На участке Дмитров — Савёлово будут модернизировать объекты энергообеспечения, проложат второй путь и установят два стрелочных перевода. Цель работ — усилить грузовое движение в обход Москвы», — говорится в сообщении.Технические «окна» назначены на будние дни с 09:30 до 15:30. В это время на перегоне Дмитровов — Савёлово не будет движения поездов. В связи с этим временно меняется расписание: ряд электричек будет следовать по укороченным маршрутам.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям на время работ и заранее проверять расписание электричек.
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Лев Каштанов