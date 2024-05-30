Движение по Крымскому мосту временно приостановили

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На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Водителей просят сохранять спокойствие и следовать указанием сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что запрет на высадку животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников заявил, что есть документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах животных без владельцев. Колесников добавил, что запрет будет введен уже в этом году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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