Стоимость проезда в пригородных поездах по Москве и Подмосковью изменится с 20 мая

Фото: пресс-служба ЦППК
Центральная ППК с 20 мая изменит тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Пригородный тариф станет дифференцированным. Это значит, что в пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету будет фиксированной и составит 55 рубля.
При поездках по Новой Москве и Московской области стоимость будет складываться так: 40 рублей за первую тарифную зону в маршруте плюс 34 рубля для второй зоны и далее.
В министерстве также пояснили, как будут рассчитывать стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро. При оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка» в «Центральной» зоне она составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля.
Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» стоимость составит 76 рублей, банковской картой – 83 рубля.
Изменение тарифов коснётся и абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.
Уточнить стоимость проезда по выбранному маршруту можно на сайте Центральной ППК или в виртуальном консультанте с 20 мая.
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Пригородный тариф станет дифференцированным. Это значит, что в пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету будет фиксированной и составит 55 рубля.
При поездках по Новой Москве и Московской области стоимость будет складываться так: 40 рублей за первую тарифную зону в маршруте плюс 34 рубля для второй зоны и далее.
В министерстве также пояснили, как будут рассчитывать стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро. При оплате билетом «Кошелёк» карты «Тройка» в «Центральной» зоне она составит 57 рублей, при оплате банковской картой – 64 рубля.
Если маршрут затрагивает зону «Пригород», то при оплате «Тройкой» стоимость составит 76 рублей, банковской картой – 83 рубля.
Изменение тарифов коснётся и абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.
Уточнить стоимость проезда по выбранному маршруту можно на сайте Центральной ППК или в виртуальном консультанте с 20 мая.
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Лора Луганская