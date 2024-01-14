Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро

МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро

14 января 2024, 23:12
Фото: iStock/spacedrone808

Фото: iStock/spacedrone808

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что троих пранкеров, снимающих экстремальные видео в московском метро, задержали.
«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала Волк в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что нарушителей доставили в отдел полиции, они будут привлечены к административной ответственности.


В прокуратуре ранее сообщали, что некие молодые люди, чьи личности устанавливаются, бегали по крышам поездов метро в Москве, были проходящие составы ногами и инсценировали драку.

Читайте также:

В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада

В Башкирии компания жестоко избила троих мужчин из-за упавшего подноса

Опубликованы кадры жуткого убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне
#метро
#волк
#люди
#мвд
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада
В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада
14 января 2024, 20:20

Фото: iStock/TonyFuse

В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителей маркетплейса, некоторые работники оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, для быстрого и безопасного ухода с места пожара. Однако число людей, с которыми не удалось связаться, постепенно сокращается, это благоприятно способствует работа горячей линии.

Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Склад сгорел почти полностью.

Читайте также:

Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries

Страховщик назвал стоимость ущерба от пожара на складе Wildberries в Шушарах

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
#склад
#телефоны
#работа
#вещи
#работники
#пожар
#интернет-магазины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тонны раскалённой лавы накрыли старейший город Исландии Гриндавик - видео
14 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Vershinin-M

После серии землетрясений на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. Потоки раскалённой лавы буквально накрыли старейший город островного государства Гриндавик.
В регионе из-за извержения вулкана введён режим чрезвычайной ситуации. На кадрах видео, которые опубликовал телеграм-канал Mash, можно увидеть, как несколько окраинных домов в старинном городе сгорают буквально за несколько секунд. Несколько дорог около города пересекли трещины, а в одном месте разлом буквально разделил землю пополам. По словам местных жителей, его ширина достигает 150 метров.

Местные власти эвакуировали всех жителей. Технические и экстренные службы пытаются строить специальные заграждения, чтобы остановить потоки лавы. Но пока ничего не помогает, и жидкий огонь продолжает течь по городу, который был основан в 934 году.






Читайте также:

На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек
#видео
#режим
#землетрясение
#чс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Башкирии компания жестоко избила троих мужчин из-за упавшего подноса
14 января 2024, 18:14

Фото: istockphoto/globalmoments

Жестокая драка произошла в одном из кафе сети «Папа-Гриль» в городе Кумертау на юге Башкирии. На кадрах видеозаписи видно, как четверо мужчин повалили троих оппонентов на пол и избивают их ногами и стульями.
Причём агрессивная компания продолжала наносить удары даже после того, как жертвы потеряли сознание и лежали без движения, передает сетевое издание Ufa1.ru. Досталось и знакомым девушкам пострадавших, которые пытались прекратить избиение. Мнения очевидцев по поводу причины конфликта разошлись. Одни говорят, что мужчина, вставая, не заметил позади девушку с подносом, в результате чего она вылила кофе ему на пиджак. Другие утверждают, что мужчина сам набросился на девушку и облил её кофе. В любом случае, незначительный инцидент закончился грандиозным побоищем.

В местном управлении МВД рассказали, что заявление к ним поступило только от одного из пострадавших. Сейчас правоохранители изъяли записи камер видеонаблюдения для установления всех обстоятельств и подробностей случившегося. Избитому мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

В Тюмени задержаны все участники избиения ветерана СВО

В Ростове-на-Дону прокурора арестовали за избиение росгвардейца
#мвд
#кофе
#инцидент
#мужчина
#заявление
#избиение
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры жуткого убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне
14 января 2024, 17:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Телеграм-канал Mash Gor опубликовал кадры убийства мужчины на глазах у собственного сына в Чечне. Примечательно, что видео снято нападавшим.
Отмечается, что в настоящее время преступник находится на свободе.





Напомним, в Чечне во дворе собственного дома был жестоко зарезан мужчина на глазах у ребенка. Причиной преступления могла стать кровная месть. Убитым является Абдурахим Гакаев, получивший более 10 ножевых ранений.

Читайте также:

Mash Gor: мужчину зарезали в Чечне на глазах ребенка

Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани

SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани

#мужчина
#дома
#убийство
#мальчик
#чечня
#преступление
#нож
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash Gor: мужчину зарезали в Чечне на глазах ребенка
14 января 2024, 16:52

Фото: iStock/zoka74

В Чечне во дворе собственного дома был жестоко зарезан мужчина на глазах у сына. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Отмечается, что предварительной причиной убийства могла стать кровная месть. По информации источника, неизвестный зашел во двор, где начал разговаривать с жертвой, после чего совершил нападение холодным оружием и уехал. Момент трагедии был лично снят преступником на камеру.

Уточняется, что погибший Абдурахим Гакаев получил более десяти ударов ножом. На данный момент убийцу задержать не удалось.

Ранее сообщалось, что убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани. Преступник пытался зарезать полицейского, и сотрудники открыли по нему огонь.

Читайте также:

Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани

SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани

На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
#нападение
#погибший
#двор
#чс
#режим
#убийство
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кургане две женщины с пистолетом вломились к пенсионерке и похитили бензопилу
14 января 2024, 14:49

Фото: istockphoto/simpson33

В Кургане произошло максимально абсурдное ограбление. Две женщины, вооружённые пистолетом, вломились в квартиру пенсионерки и отобрали у неё бензопилу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, жертвами странноватых разбойниц стали 65-летняя жительница посёлка Керамзитный на окраине областного центра и её 55-летний сожитель. Вечером, около 20:00, в квартиру пенсионерки ворвались 44-летняя Оксана и 32-летняя Юлия. Угрожая пневматическим пистолетом, они забрали бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. А также зачем-то прихватили паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры. Общий ущерб оценен в 4,8 тысячи рублей.

Дерзких и бестолковых налётчиц достаточно быстро задержали. Ничего из своей богатой добычи они даже не успели сбыть. Выяснилось, что у 32-летней Юлии целых 10(!) судимостей, в том числе восемь за кражи, и по одной — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. У её 44-летней подельницы список поскромнее: в 20 лет она попалась за оборот наркотиков в крупном размере и с тех пор к уголовной ответственности не привлекалась.

В отношении странных рецидивисток возбуждено новое уголовное дело по статье за разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище. Женщинам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

Рецидивист попытался задушить свою начальницу в российском морге

В Дагестане двое мужчин избили и ограбили пожилых супругов на 2,3 млн руб.

Рецидивист с ножом попытался ограбить магазин в Подмосковье
#телефон
#разбой
#квартиры
#кражи
#уголовное жилище
#паспорт
#полис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На юге Исландии из-за извержения вулкана у города Гриндавик объявили режим ЧС
14 января 2024, 13:20

Фото: iStock/pxhidalgo

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик. Об этом сообщает RUV.
Отмечается, что все жители города эвакуированы. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По информации источника, трещина, которая открылась в земле, увеличивается. Экстренные службы Исландии отправили вертолеты для установления точного места извержения и оценки уровня опасности. На данный момент в Гриндавике частично отсутствует электричество.

Ранее профессор кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ Павел Плечов заявил, что среди камчатских вулканов наибольшую опасность представляет Авачинский. Другие опасные вулканы, по словам Плечова, – Корякский и Безымянный.

Читайте также:

В МГУ назвали самый опасный вулкан Камчатки

В Индонезии проснулся вулкан Карангетанг

В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
#электричество
#вертолёты
#жители
#эвакуация
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани
14 января 2024, 12:03

Фото: iStock/eranicle

В детском саду №315 в Казани внезапно умерла двухлетняя девочка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ребенок потерял сознание во время игры. По информации источника, с конца декабря девочка амбулаторно лечилась от ОРВИ, после новогодних праздников пошла в детский сад.

Сообщается, что малышке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели детсада вызвали медиков, однако врачи лишь констатировали смерть девочки.

По факту трагедии проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновным будет грозить три года тюремного заключения.

Читайте также:

Момент удушения ребенка на горнолыжном курорте в Челябинской области попал на видео

Россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши, отправили в СИЗО

В Сургуте сотрудники ритуального бюро протащили труп по жилому двору. Видео
#детский сад
#врачи
#смерть
#уголовное орви
#воспитатели
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries возбудят по поручению Бастрыкина
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара на складе в Шушарах
14 января 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Distortion Media

По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело по факту пожара на складе компании Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Возгорание произошло накануне, 13 января, ранним утром.
Происшествие имело широкий резонанс в СМИ и местных пабликах, сообщает официальный телеграм-канал СК РФ. Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту случившегося.

Пожар начался на складе бытовой химии и распространился на площадь 70 тысяч квадратных метров. Огромный чёрный столб дыма был виден почти из любой точки города. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка. Она была госпитализирована с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Предварительной причиной возгорания называется неисправность электрической проводки. Окончательные выводы о том, почему начался пожар, сделает следствие.

Читайте также:

Названы три версии пожара на складе Wildberries

Wildberries опроверг отсутствие разрешения на работу у сгоревшего склада

Названа предварительная причина пожара на складе Wildberries
#происшествие
#пожар
#уголовное сми
#следствие
#ск рф
#девушка
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф