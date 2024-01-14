МВД: В Москве задержали троих пранкеров, бегавших по крыше поезда метро

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Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что троих пранкеров, снимающих экстремальные видео в московском метро, задержали.
«Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене», — написала Волк в своём Телеграм-канале.
В публикации говорится, что нарушителей доставили в отдел полиции, они будут привлечены к административной ответственности.
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