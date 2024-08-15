Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится с 16 августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов, курсирующих по Большому кольцу, изменится с 16 августа по 19 сентября из-за капремонта второго главного пути на перегоне Детково – Усады-Окружные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В ходе работ планируется уложить 15,8 км бесстыкового пути и установить несколько стрелочных переводов. Для работ назначены технологические «окна» продолжительностью в 24 часа 16-17 и 19-24 августа, а также 2-7, 9-12 и 16-19 сентября. В указанный период у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, у двух электричек сократится маршрут, а ещё два пригородных поезда временно отменят», — говорится в сообщении.Пассажирам рекомендуется заранее ознакомится с изменениями в расписании. Актуальная информация размещается на стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении компании-перевозчика.
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