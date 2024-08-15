Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится с 16 августа

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники чаще всего используют такие фразы и слова: «МВД», «ФСБ», «Центральный банк», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», «безопасный счет», когда пишут или звонят россиянам с просьбой перевести им деньги. Об этом информирует «РБК».