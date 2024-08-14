В Подмосковье снизилось количество ДТП на федеральных трассах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Число дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах, расположенных на территории Московской области, за первые шесть месяцев текущего года уменьшилось на восемь процентов по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на Росавтодор.
«Количество ДТП снизилось на 8 %, число погибших в автоавариях стало меньше на 16,9 %, число пострадавших ‒ на 12,9 %», — говорится в сообщении.Уменьшение числа аварий специалисты связывают с мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения, которые постоянно проводятся на подмосковных трассах. Отмечается, что наиболее эффективным средством предотвращения ДТП является установка уличного освещения и разделение встречных транспортных потоков.
Всего в Подмосковье определено 150 мероприятий по снижению аварийности на трассах, из них реализовано уже 70%.
Читайте также:
С улиц Подмосковья эвакуировали более 3,5 тыс. неправильно припаркованных машин
Льготным проездом в Московском регионе пользуются более 2,5 млн жителей
В Подмосковье прогнозируют увеличение на треть количества транспорта к концу лета
Лев Каштанов