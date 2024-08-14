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В Подмосковье снизилось количество ДТП на федеральных трассах

14 августа 2024, 15:05
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Число дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах, расположенных на территории Московской области, за первые шесть месяцев текущего года уменьшилось на восемь процентов по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса со ссылкой на Росавтодор.
«Количество ДТП снизилось на 8 %, число погибших в автоавариях стало меньше на 16,9 %, число пострадавших ‒ на 12,9 %», — говорится в сообщении.
Уменьшение числа аварий специалисты связывают с мероприятиями по повышению безопасности дорожного движения, которые постоянно проводятся на подмосковных трассах. Отмечается, что наиболее эффективным средством предотвращения ДТП является установка уличного освещения и разделение встречных транспортных потоков.



Всего в Подмосковье определено 150 мероприятий по снижению аварийности на трассах, из них реализовано уже 70%.

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#московская область
#подмосковье
В Молодёжном отремонтируют 60-летнее здание школы
14 августа 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы, построенное в подмосковном посёлке Молодёжный в 1964 году, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт трёхэтажной школы общей площадью свыше 2,6 тыс. квадратных метров и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 336 миллионов 478 тысяч 519 рублей 91 копейку, заявки принимаются до 30 августа.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#подмосковье
#московская область
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В Дубне обновят пять детских площадок
14 августа 2024, 14:52

Фото пресс-служба администрации г.о. Дубна

Современные безопасные детские площадки обустроят на пяти локациях в Дубне, в настоящее время ведётся ликвидация старых игровых конструкций, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Демонтаж старых игровых площадок уже начался. Не переживайте, скоро установим новые», — написал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров в своём Telegram-канале.
Современные детские площадки установят у домов №№3, 3А и 5 по улице Энтузиастов, у дома №18 по улице Карла Маркса и домов №№4/18А и 4/18Б по улице Володарского, рядом с домом №30 по Центральной улице и у домов №№3 и 5 на Тверской улице. Кроме того, в рамках областной программы будет обновлена популярная детская площадка, расположенная вдоль улицы Макаренко в лесопарковой зоне.

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#дубна
#максим тихомиров
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#детские игровые площадки
#благоустройство
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СК смягчил обвинение экс-начальнику службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофееву
14 августа 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Akintevs

Следственный комитет РФ смягчил обвинение в адрес бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) министерства обороны полковника Ильи Тимофеева. Уголовное дело вернулось в военный следственный орган на доследование.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, из обвинения офицера следователи исключили злоупотребление должностными полномочиями, предоставив полковнику в этой части право на реабилитацию. По этой статье уголовное преследование в отношении Тимофеева прекращено.

В последней редакции в обвинении полковника Тимофеева фигурирует часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Сам Тимофеев свою вину ни по одному из предъявленных обвинений не признал и настаивает на своей полной невиновности.

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#следователи
#ук
#право
#рф
#взятка
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Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья
14 августа 2024, 14:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гуманитарную помощь в Подмосковье для жителей подвергшейся атаки ВСУ Курской области собирают в 85 волонтёрских пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Акцию «Курск, мы рядом» организовали в регионе «Волонтёры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Для курян собирают медикаменты, сухие пайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду, мелкую бытовую технику, электроприборы и генераторы», – рассказали в пресс-службе.
Все желающие могут прийти в один из 85 волонтёрских пунктов. Выбрать ближайший можно по ссылке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Собранный груз доставляют в распределительный центр в Балашихе, а оттуда – в Курскую область.

Оказать помощь могут и представители бизнеса. Для этого надо написать волонтёрам на адрес электронной почты info@volontermo.ru или в сообщество движения в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, жители могут сделать пожертвование на сайте «Волонтёров Подмосковья».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее сообщалось, что в Московской области уже приняли 860 жителей Курской области, большинство из которых – дети.

Также в Курскую область отправились на помощь коллегам врачей из Подмосковья и шесть бригад скорой помощи.

Тем временем в Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших курян и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области, звонить нужно на номер: 7 (800) 550-50-30.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#курская область
#гуманитарная помощь
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
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Строительство бассейна в реабилитационном центре «Ясенки» завершат до конца года
14 августа 2024, 14:18

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Бассейн возводят в реабилитационном центре «Ясенки» в поселении Вороновское в Новой Москве, работы ведутся при поддержке губернатора и правительства Московской области. Сдать бассейн в эксплуатацию должны до конца декабря текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«В настоящее время на объекте идут монолитные работы на уровне первого этажа здания, а также устройство наружных инженерных сетей. В строительстве задействовано 28 человек и две единиц спецтехники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в здании будет размещаться основная чаша бассейна, акватренажёры, медпункт, тренерская, а также административные и различные вспомогательные помещения. Кроме того, будет построен тёплый переход к блоку бассейна от лечебного корпуса.

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#строительство
#бассейн
#министерство строительного комплекса мо
#реабилитация
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Лето опять на первом плане? Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Синоптик Шувалов: в Москву и область возвращается лето
14 августа 2024, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Прошедшее похолодание задало для жителей Москвы и Подмосковья осеннее настроение, однако погода всё же решила порадовать нас.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что нет ни малейшего сомнения в том, что лето возвращается.
«Лето опять на первом плане. До пятницы включительно будет максимально 22-23 градуса, а в субботу и воскресенье — до 25 градусов. Выше этой отметки прогнозируется температура в понедельник и во вторник, но я бы пока не торопился, потому что там могут подойти дожди», — сообщил синоптик.

Он добавил, что конец недели будет благоприятный и теплый, однако утром температура будет 10-12 градусов, что соответствует августовской норме.

Также Александр Шувалов рассказал, какая погода в других регионах России.

«Точно не стоит завидовать Уралу (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск), потому что там на неделю дожди, холод, северный ветер и 15-17 градусов. Не совсем августовская погода. Более прилично на этом фоне выглядит Юг Западной Сибири — будет около 25 градусов, но с сильными дождями. На Юго-Европейской территории прогнозируется хорошая погода: максимум — 30-31 градус. На курортах Черного моря — 25-28 градусов», — сказал собеседник.

По его мнению, «райским местечком» можно считать Мурманск, где температура продержится от 21 до 25 градусов.

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#тепло
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В Раменском выполнили годовую программу по благоустройству дворов
14 августа 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Выполнение годовой программы по комплексному благоустройству дворов завершили в Раменском городском округе, в список вошло 12 локаций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Благоустройство дворов включает установку спортивных и детских площадок, асфальтирование внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, организацию парковочных мест, озеленение территории, а также установку лавочек, дополнительных урн и обустройство уличного освещения на придомовой территории», — отметил замглавы областного министерства Всеволод Волосевич.
Отмечается, что в этом году работы по благоустройству дворов были проведены на семи улицах в городе Раменское: улице Гурьева, Рабочей, Коминтерна, Михалевича, Красноармейской, Десантной и Крымской, а также на двух улицах в рабочем посёлке Ильинский Раменского округа: Островского и Октябрьской.

Благоустройство дворов проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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#дворы
#благоустройство
#минчистоты
#нацпроекты
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В Ногинске на месте снесённого аварийного дома обустроили парковку
14 августа 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Автомобильную парковку и пешеходные дорожки обустроили на земельном участке в подмосковном Ногинске на месте снесённого аварийного двухэтажного деревянного дома, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом на восемь квартир был расположен по адресу: Ногинск, 1-й Декабрьский переулок, д. №4А. Дом построен в 1958 году, его площадь составляла около 380 квадратных метров. Постройку признали аварийной и в 2023 году жильцов оттуда расселили. Опустевший дом продолжил разрушаться, а местные жители писали обращения к властям через портал «Добродел» о необходимости сноса ставшего опасным здания и благоустройстве территории», — говорится в сообщении.
В июле текущего года дом снесли, участок очистили от строительного мусора, после чего на освободившейся территории обустроили плоскостную автопарковку и дорожки для пешеходов.

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#аварийное жильё
#аварийное здание
#парковка
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В Лотошине выставили на торги подряд на ремонт тепловых сетей
14 августа 2024, 13:01

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Участок тепловых сетей от котельной №1 протяжённостью 374,5 метра планируется отремонтировать в Лыткарине в будущем году, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом публиковано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и провести капитальные ремонт тепловых сетей от котельной №1 в городе Лыткарино по адресу: квартал 2, микрорайон 5, строение 5а — от тепловой камеры 412 до тепловой камеры 409», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 25 миллионов 495 тысяч 960 рублей, заявки принимаются до 27 августа.

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#теплоснабжение
#теплотрасса
#капитальный ремонт
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#лотошино
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