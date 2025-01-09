Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется с 9 января

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек Казанского, Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений меняется с 9 января из-за строительных и ремонтных работ на пяти станциях и трёх участках путей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«На Савёловском направлении работы будут проводиться на перегонах между станциями Каналстрой и Вербилки с 9 по 31 января, станциями Савёлово и Талдом с 13 по 21 января, на станции Икша по будням с 9 по 31 января и на станции Петровско-Разумовская по ночам 10–12, 17-19 и 24-26 января», — говорится в сообщении.На Белорусском направлении работы будут идти на станции Можайск по будням с 10 по 17 января, а также на станции Тестовская по ночам до конца января.
На Горьковском направлении работы будут вестись на станции Железнодорожная с 9 по 31 января в первой половине дня. А на Казанском направлении с 10 до 31 января будут ремонтировать участок пути между станциями Люберцы-1 и Быково.
В связи с этим расписание электричек на указанных направлениях, а также поездов Московских центральных диаметров будет меняться. У некоторых составов изменят число остановок на маршруте, некоторые временно отменят.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сате РЖД и с помощью приложения «РЖД Пассажирам».
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