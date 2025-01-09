В Подмосковье установили адаптивный светофор

Степень загруженности дорог Московской области утром первого рабочего дня нового года — в четверг, 9 января, оценивается на три балла из десяти возможных, при этом на шести шоссе есть заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.