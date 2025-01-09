В Подмосковье установили адаптивный светофор

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Адаптивный светофор, помогающий оптимизировать режим движения, установили в городе Пушкино, кроме того, был изменён график работы восьми светофоров в двух округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Адаптивный светофор установили в Пушкине на перекрёстке Пушкинского и Старого Ярославского шоссе. В настоящее время идёт настройка режима светофора с учётом транспортного потока. Адаптивные светофоры устанавливаются на загруженных перекрёстках: они подстраиваются под трафик и увеличивают время проезда там, где собралось больше машин», — говорится в сообщении.Отмечается также, что была оптимизирована работа ряда светофоров в Раменском и Одинцовском округах.
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