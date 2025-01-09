Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье установили адаптивный светофор

В Подмосковье установили адаптивный светофор

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Адаптивный светофор, помогающий оптимизировать режим движения, установили в городе Пушкино, кроме того, был изменён график работы восьми светофоров в двух округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Адаптивный светофор установили в Пушкине на перекрёстке Пушкинского и Старого Ярославского шоссе. В настоящее время идёт настройка режима светофора с учётом транспортного потока. Адаптивные светофоры устанавливаются на загруженных перекрёстках: они подстраиваются под трафик и увеличивают время проезда там, где собралось больше машин», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что была оптимизирована работа ряда светофоров в Раменском и Одинцовском округах.

Читайте также:

Загруженность подмосковных дорог утром 9 января составила три балла

ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Кузбассе

В Подмосковье в 2025 году планируют открыть 19 дорожных объектов
#минтранс мо
#светофор
#пушкино
#трафик движения
#московская область
#подмосковье
Подмосковные спасатели провели в двух округах акции по пожарной безопасности
09 января 2025, 11:38

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Акции, направленные на профилактику пожаров в жилых помещениях, провели работники Мособлпожспаса в округах Серебряные Пруды и Серпухов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе акций работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям, что основными причинами пожаров в быту является неисправная электропроводка, перегрузка электросети, использование самодельных электронагревательных приборов, а также неосторожное обращение с огнём», — говорится в сообщении.
Спасатели призвали жителей хранить зажигалки, спички и горючие жидкости в недоступном для детей месте, не перекаливать печи, не перегружать электрические сети и устанавливать дома пожарные извещатели. Всем участникам акции спасатели также раздали противопожарные памятки с телефонами экстренных служб.

Читайте также:

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае — МЧС

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали

Люди на снегоходах провалились под лед в Карелии
#серебряные пруды
#серпухов
#пожарная безопасность
#мособлпожспас
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ оказалась на 46-м месте в рейтинге паспортов мира Henley Passport Index
09 января 2025, 11:14

Фото: iStock/ gregory_lee

РФ изменила место в мировом рейтинге стран с наиболее «сильными» паспортами в 2025 году — она попала на 46-е место. Такие данные приводятся на сайте Henley Passport Index.
Отмечалось, что своё место Российская Федерация разделила с Турцией. Жители России могут путешествовать в 116 странах и территориях без предварительного оформления виз.

На первом месте в списке расположился Сингапур. Граждане этого государства могут отправиться в безвизовые поездки в 195 стран. На втором месте оказалась Япония (193 страны), а третье разделили Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея и Испания. Представителям данных стран доступны без визы 192 направления.

Ранее сообщалось, что около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России.

Читайте также:

Эксперт раскрыла, почему покупка тура выгоднее самостоятельного путешествия

Азербайджан ограничил с 1 января срок пребывания россиян в стране 90 днями

Названы топ-7 регионов России для активного зимнего отдыха
#иностранцы
#страны
#визы
#поездки
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В январе на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание
09 января 2025, 11:07

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В январе на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях ожидаются изменения в расписании пригородных поездов, а также будет организовано движение компенсационных автобусов ЦППК, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Центральная ППК».
С 9 по 31 января на время строительства станции Петровско-Разумовская будет изменён график движения пригородных поездов.

В период с 9 по 31 января будут поочередно закрыты основные пути на участке Савеловский вокзал – Бескудниково. Поезда будут курсировать по альтернативным путям в реверсивном режиме.

На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 1 часа. Также часть поездов дальнего пригорода будет отправляться от/до станций Лобня и Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, а после 22:00 — до 30-40 минут. Вечером часть поездов будет следовать от/до Белорусского вокзала.

До 7 утра на Савеловском и Белорусском направлениях будут частично увеличены интервалы движения поездов до 30–40 минут. У некоторых составов изменятся маршруты и точки остановок. Во время закрытия некоторые поезда будут проезжать без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка и Баковка.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти в мобильном приложении и на официальном сайте компании. Для удобства пассажиров в будние дни с 9 по 31 января будут организованы компенсационные автобусы.

В зависимости от обстоятельств на линию может выйти один или несколько автобусов. График движения составлен с учётом изменений в расписании электричек. Чтобы воспользоваться маршрутом, предъявите действующий проездной документ на электричку. Обратите внимание, что фактическое время отправления может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации на маршруте.

Читайте также:

Метро в Люберцах: когда будет, какие есть действующие станции и ветки

Метро и МЦД-5 в Мытищи в 2025: последние новости, когда откроют

Летевшие в Казань самолёты из Томска Сургута перенаправил на запасной аэродром
#расписание
#поезда
#автобусы
#маршруты
#компании
#станции
#минтранс мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учительница из Красногорска купила квартиру благодаря социальной ипотеке
09 января 2025, 10:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двухкомнатную квартиру приобрела по программе «Социальная ипотека» учительница начальных классов Нахабинской школы №2 в городском округе Красногорск Юлия Сальникова, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Юлия Сальникова — педагог с почти 30-летним стажем. Ранее она с семьёй снимала квартиру, но в профсоюзе ей посоветовали подать документы на участие в «Соципотеке». Квартиру семья решила купить на вторичном рынке.

«У нас большая светлая двухкомнатная квартира. Дом новой постройки с благоустроенным двором», — поделилась учительница.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. В рамках программы сам кредит за квартиру выплачивается из бюджета, а собственники жилья платят только проценты по кредиту. Участие в программе могут принять учителя, медики, тренеры, молодые учёные и специалисты в сфере ОПК. Подробная информация о «Социальной ипотеке» размещена по ссылке.

Читайте также:

Семья из городского округа Ступино приобрела квартиру благодаря жилищной программе

Медсестра купила квартиру в Коломне благодаря соципотеке

Пять подмосковных тренеров-преподавателей получили сертификаты на соципотеку
#минжилполитики мо
#красногорск
#нахабино
#учитель
#социальная ипотека
#соципотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья из городского округа Ступино приобрела квартиру благодаря жилищной программе
09 января 2025, 10:26

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Семья Моргун из городского округа Ступино смогла переехать из коммунальной квартиры в собственную жилплощадь благодаря участию в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Максим и Мария воспитывают двоих сыновей: Артёма (7 лет) и Тимофея (4 года). Как отметила мама, их семья увлекается путешествиями.

Моргуны проживали в коммунальной квартире. Обратившись в местную администрацию за поддержкой в решении жилищного вопроса, они узнали о специальной программе и решили воспользоваться ею. Жильё было выбрано на вторичном рынке.

«Теперь у нас своя "двушка". Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» — рассказала Мария.

Участникам необходимо соответствовать следующим критериям:

  • возраст до 35 лет;
  • потребность в жилье (менее 10 квадратных метров на человека);
  • проживание в Московской области (регистрация по месту жительства);
  • наличие дохода для оплаты 65% от расчётной стоимости жилья или возможности получения кредита на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Московской области стала 271 семья.

Читайте также:

Многодетные семьи в Татарстане получили 48 квартир по случаю года семьи

Сроки сдачи съемных квартир в Москве на долгое время упали с 12 до 8 дней

Риэлтор объяснил, что должно быть в договоре об аренде квартиры
#жильё
#семья
#квартиры
#семьи
#подмосковье
#ступино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мособлдуме опубликовали график приёма граждан в первом квартале 2025 года
09 января 2025, 10:20

Игорь Брынцалов (фото: медиасток.рф)

График личного приёма граждан в Мособлдуме в первом квартале текущего года составили в региональном парламенте, соответствующий документ подписал спикер областной Думы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба парламента Подмосковья.
«Согласно утверждённому графику, в первом квартале 2025 года состоится 22 личных приёма граждан: встречи председателей комитетов и заместителей спикера Мособлдумы с гражданами будут проводиться каждую неделю по вторникам и средам», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы попасть на личный приём, потребуется предварительно записаться по телефону: 7(495) 988-66-01. Запись открыта ежедневно с 10 утра до 13:00. Кроме того, записаться на встречу с депутатами Думы Подмосковья можно через приёмные, расположенные в избирательных округах. Подробная информация об этом размещена на страницах парламентариев.

Читайте также:

Депутаты Мособлдумы приняли за 2024 год 300 законов

Мособлдума увеличила квоту для трудоустройства инвалидов

Мособлдума уточнила применение льгот для резидентов подмосковных ОЭЗ
#мособлдума
#приём
#игорь брынцалов
#депутаты
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили сервис по поиску питомцев
09 января 2025, 10:06

Фото: istockphoto / Solovyova

Новый сервис позволяет жителям Московской области размещать объявления о найденных или пропавших животных, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме можно подробно описать животное, указать, где оно пропало или было обнаружено, и даже быстро найти его по фотографии. Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Сервис «Поиск домашних животных» доступен на главной странице регионального портала. Он позволяет пользователям размещать объявления о пропаже или находке питомцев.

После выбора цели обращения («Животное пропало» или «Животное найдено») открывается доска объявлений других пользователей, где можно быстро найти нужное животное по фотографии, клейму или чипу, а также использовать расширенный поиск по описанию питомца (вид, кличка, порода, окрас и другие параметры).

«Объявление находится на платформе в течение 30 календарных дней. За это время его можно отредактировать или удалить», — рассказала Куртяник.

Читайте также:

Стало известно, почему кошки и собаки испытывают взаимную неприязнь

Лучшие зоопарки и сафари-парки Подмосковья: где можно покормить животных

Двух лисиц заметили на территории московского детсада
#животное
#сервис
#министр
#искусственный интеллект
#надежда куртяник
#поиски
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность подмосковных дорог утром 9 января составила три балла
09 января 2025, 09:57

Фото: istockphoto / Solovyova

Степень загруженности дорог Московской области утром первого рабочего дня нового года — в четверг, 9 января, оценивается на три балла из десяти возможных, при этом на шести шоссе есть заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 851 тысячи машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе привали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, сохранять дистанцию и не совершать резких маневров.

Читайте также:

ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Кузбассе

В Подмосковье в 2025 году планируют открыть 19 дорожных объектов

Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в Подмосковье
#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#транспорт
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В жилом комплексе «Подлипки-Город» планируется построить три многоэтажных жилых дома
09 января 2025, 09:35

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Подлипки-Город» в Коломне планируется построить три многоэтажных жилых дома. Застройщик ООО СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна» получил разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Московской области.
В трёхэтажных монолитных кирпичных домах класса «комфорт» запланировано 144 квартиры с различными планировками. На территории двора появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Проект жилого комплекса «Подлипки-Город» включает более 40 малоэтажных зданий. Комплекс представляет собой инфраструктуру нового типа: «город в городе». В рамках проекта планируется возведение многофункционального центра с подземным паркингом на 150 машиномест.

Читайте также:

В ЖК «Жулебино парк» открылась взрослая поликлиника

В Подмосковье за год построили более 120 соцобъектов

В ЖК «Новое Пушкино» ввели в эксплуатацию два дома на 783 квартиры
#подмосковье
#квартиры
#комплекс
#проект
#жк
#дома
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате