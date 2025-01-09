В январе на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В январе на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях ожидаются изменения в расписании пригородных поездов, а также будет организовано движение компенсационных автобусов ЦППК, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на АО «Центральная ППК».
С 9 по 31 января на время строительства станции Петровско-Разумовская будет изменён график движения пригородных поездов.
В период с 9 по 31 января будут поочередно закрыты основные пути на участке Савеловский вокзал – Бескудниково. Поезда будут курсировать по альтернативным путям в реверсивном режиме.
На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 1 часа. Также часть поездов дальнего пригорода будет отправляться от/до станций Лобня и Бескудниково.
На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, а после 22:00 — до 30-40 минут. Вечером часть поездов будет следовать от/до Белорусского вокзала.
До 7 утра на Савеловском и Белорусском направлениях будут частично увеличены интервалы движения поездов до 30–40 минут. У некоторых составов изменятся маршруты и точки остановок. Во время закрытия некоторые поезда будут проезжать без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка и Баковка.
Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти в мобильном приложении и на официальном сайте компании. Для удобства пассажиров в будние дни с 9 по 31 января будут организованы компенсационные автобусы.
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В период с 9 по 31 января будут поочередно закрыты основные пути на участке Савеловский вокзал – Бескудниково. Поезда будут курсировать по альтернативным путям в реверсивном режиме.
На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут увеличены до 15 минут, а после 23:00 — до 1 часа. Также часть поездов дальнего пригорода будет отправляться от/до станций Лобня и Бескудниково.
На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, а после 22:00 — до 30-40 минут. Вечером часть поездов будет следовать от/до Белорусского вокзала.
До 7 утра на Савеловском и Белорусском направлениях будут частично увеличены интервалы движения поездов до 30–40 минут. У некоторых составов изменятся маршруты и точки остановок. Во время закрытия некоторые поезда будут проезжать без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка и Баковка.
Актуальное расписание движения пригородных поездов можно найти в мобильном приложении и на официальном сайте компании. Для удобства пассажиров в будние дни с 9 по 31 января будут организованы компенсационные автобусы.
В зависимости от обстоятельств на линию может выйти один или несколько автобусов. График движения составлен с учётом изменений в расписании электричек. Чтобы воспользоваться маршрутом, предъявите действующий проездной документ на электричку. Обратите внимание, что фактическое время отправления может варьироваться в зависимости от дорожной ситуации на маршруте.
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Дайана Хусинова