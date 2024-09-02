Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября

График движения некоторых электричек Белорусского, Савёловского, Рижского и Курского направлений, включая МЦД-1 и МЦД-2, меняется со 2 сентября из-за работ на станциях Можайск и Царицыно, а также на перегонах Москва-Бутырская – Бескудниково и Талдом – Каналстрой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.