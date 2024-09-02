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Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября

02 сентября 2024, 10:23
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения некоторых электричек Белорусского, Савёловского, Рижского и Курского направлений, включая МЦД-1 и МЦД-2, меняется со 2 сентября из-за работ на станциях Можайск и Царицыно, а также на перегонах Москва-Бутырская – Бескудниково и Талдом – Каналстрой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.


«На станции Царицыно работы будут проходить 2 и 3 сентября, а также с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:30. На станции Можайск работы назначены на период со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30. На перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково работы планируют проводить по будним дням со 2 по 27 сентября с 23:40 до 5:30, а на перегоне Талдом – Каналстрой — по будням со 2 сентября до 30 сентября с 9:40 до 14:00. В указанное время у ряда электричек будет меняться время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Кроме того, некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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Лавров поздравил учеников гимназии им. Примакова с началом учебного года
02 сентября 2024, 10:46

Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии, посвящённой началу учебного года, в гимназии имени Е.М. Примакова в Одинцовском городском округе, он поздравил ребят с Днём знаний и отметил, что сейчас страна переживает судьбоносный период.
«Поздравляю вас с тем, что вы опять вернулись в эти великолепные стены, к этим потрясающим преподавателям. Будете продолжать приобретать новые знания, развиваться физически и во всех других смыслах», — сказал Лавров.
Он также отметил, какую важную роль в истории России сыграл Евгений Примаков.

«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих поколений и дипломатов, и учёных, и людей других профессий. Великий государственный деятель, который очень много сделал для того, чтобы Россия обрела ту самую свободу, самосознание, которые, как казалось в начале 90-х, были под угрозой. Евгений Максимович Примаков внёс очень крупный вклад в формирование нашей внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента Путина и реализуем, в том числе — в рамках специальной военной операции, где наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, защищают наш язык и православную веру. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные», — заявил Лавров.
Свою речь он закончил пожеланием успехов учеником и победы — России.

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#подмосковье
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Пассажиры ЦППК получат кэшбэк в 10% при оплате поездок через СБП
02 сентября 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Центральная ППК вместе с Национальной системой платёжных карт запускает акцию с кешбэком в 10% для пассажиров, которые оплачивают проезд с помощью Системы быстрых платежей в билетных автоматах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
Акция действует с 1 сентября на всех БПА компании и распространяется на разные виды проездных документов.
«Более половины пассажиров отдают предпочтение цифровым сервисам, особенно билетным автоматам. В начале августа мы подключили к ним функцию оплаты через СБП и теперь совместно с партнёрами запускаем возможность получать кешбэк за поездки. Получить его можно при оплате проезда, оформлении абонемента и пополнении «Кошелька» карты «Тройка» по Системе быстрых платежей в любом из 2 тыс. наших БПА», — пояснил директор по информационным технологиям компании Игорь Евдокимов.
По его словам, с 15 сентября такая возможность появится и в приложении «Расписание и билеты ЦППК». Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тыс. рублей в месяц.

Фото: пресс-служба Центральной ППК

Для получения кешбэка ужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении «Привет!». Номер телефона при оплате поездки должен совпадать с указанным при регистрации.
«Чтобы получить кешбэк за проезд, необходимо на этапе оплаты выбрать способ платежа СБП. На экране билетного автомата появится QR-код. Его можно отсканировать или камерой телефона, или из приложения банка и подтвердить операцию», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной НСПК Мария Точилова.
Кешбэк в 10% от стоимости поездки будет начислен на банковский счет в течение минуты. Акция ЦППК продлится до конца года.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 сентября составила пять баллов
02 сентября 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Центральной ППК

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро понедельника, 2 сентября, основные сложности отмечаются при проезде в сторону Москвы на четырёх федеральных трассах и 12 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются при движении по направлению к столице на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым», а также на трассе А-105, соединяющей Москву с аэропортом Домодедово, кроме того, затруднения есть на следующих шоссе: Энтузиастов, Варшавское, Щёлковское, Калужское, Ленинградское, Боровское, Каширское, Дмитровское, Носовихинское, Рязанское, Пятницкое и Минское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован миллион машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Брынцалов: в Подмосковье открывают 39 новых школ и 40 – после капремонта
02 сентября 2024, 09:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

2 сентября в Московской области открывают 39 новых школ, ещё 40 начинают работу после капремонта. Более 100 тыс. подмосковных ребят впервые сядут за школьные парты.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Внешний вид не уступает содержанию. Внедряются современные подходы в обучении. В некоторых наших школах, например, есть медицинские, инженерные, ИТ и даже агроклассы. Только по направлению «предпринимательство» обучаются более 14 тыс. школьников», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.
Он поздравил с новым учебным годом юных жителей региона, их родителей и педагогов.
«Первый звонок, первый урок, первый учитель навсегда в нашей памяти. Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы за школьные годы наши мальчишки и девчонки получили качественное образование. От этого зависят их дальнейшие успехи и выбор профессии. Желаю ребятам, чтобы новый учебный год был интересным и плодотворным, а родителям и учителям – терпения, сил и веры в детей», – отметил спикер Мособлдумы.
Он добавил, что в понедельник в Московской области пройдут торжественные линейки, а во вторник стартуют занятия.
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#учёба
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В Подмосковье открылось 14 инвестиционных школ
02 сентября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четырнадцать новых школ, построенных за счёт инвесторов в рамках договоров о комплексном развитии территории, открылись в Московской области 2 сентября, о некоторых из них рассказали в министерстве жилищной политике региона.
«В частности, в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах открылась школа-новостройка, рассчитанная на 1735 учеников. В школе есть четыре спортзала и хореографическая студия. А в ЖК ««1-й Лермонтовский» на территории городского округа Люберцы первых учеников приняла школа 1500 мест. Здание школы разделено на два блока: для младшеклассников и учащихся средних и старших классов. В блоках отдельные входы и раздевалки», — говорится в сообщении.
Кроме того, в жилом комплексе «Отрада» в округе Красногорск заработала школа на 1385 мест. Там есть различные кружки и спортивные секции, где смогут заниматься не только ученики, но все дети, живущие по соседству.

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#подмосковье
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«Учение меня не интересовало»: Михаил Боярский рассказал про свое школьное время
Михаил Боярский: будущее нашей страны зависит от школьников
02 сентября 2024, 09:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Для школьников и учителей начало осени знаменуется праздником знаний.
Советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский в беседе с «Радио 1» рассказал о своем школьном прошлом.

«Это самый большой праздник был для меня. Самое главное было увидеть всех друзей, одноклассников, школьных приятелей, учителей. Учение меня не интересовало: ни предметы, ни сам процесс. А вот встреча с близкими и друзьями, поделиться с ними впечатлениями о лете. Увидеться в кулуарных местах хорошей мужской компанией, поговорить о музыке, о спорте, кто что узнал нового. Я поэтому приходил в школу за несколько часов до начала уроков, чтобы насладиться атмосферой школьной жизни», — поделился артист.
Он добавил, что современные школьники сильно отличаются от их поколения, потому советовать что-то сложно.

«Чтобы они, наверное, и учителя, и ученики, понимали, что они наше будущее, и все зависит от них в нашей стране. Это не развлечение, а серьезный труд. Чем раньше они поймут, тем большего добьются», — сказал Боярский.

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Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»
02 сентября 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Поражение партии канцлера Германии Олафа Шольца на выборах в Тюрингии и Саксонии свидетельствует о стремлении граждан изменить правительство. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя успех «Альтернативы для Германии» на выборах в Тюрингии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Немцы сказали Шольцу «уходи». На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение… Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», — сообщил Володин.

Отмечается, что Шольц не ставит в приоритет развитие Германии и решение проблем граждан. Потеря дешёвых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. По его словам, страна находится в кризисе.

Он отметил, что Германия втянута в войну на Украине, она является основным поставщиком вооружения. По его словам, всё это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики. Володин заявил, что трудно представить, как Шольц и его правительство могут руководить Германией ещё год.

Ранее сообщалось, что правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в региональном парламенте. АдГ выступает против поставок оружия Киеву и за переговоры с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранным СМИ в РФ надо понимать необходимость соблюдения законов. Об этом он сказал в интервью монгольской газете «Оноодор», текст которого опубликован на сайте Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Никогда не прогуливал»: Эдгард Запашный рассказал, каким был школьником
Дрессировщик Запашный: в школьное время я хотел, чтобы лето длилось дольше
02 сентября 2024, 08:00

Фото: istockphoto.com/Михаил Воскресенский

Первый день в школе после трех месяцев лета — это непросто. Но в любой трудности есть положительные моменты!
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал, что он не рвался в школу, однако всегда учился хорошо.

«Буду честен, не могу сказать, что я рвался в школу. Но учился я очень хорошо. Как и любой другой ребенок, хотел, чтобы дольше было лето, больше было каникулярных дней. Но когда приходилось идти в школу, ходил и не прогуливал», — рассказал дрессировщик.

Он также поздравил всех школьников с днем знаний и пожелал поскорее найти себя.

«Я бы современным школьникам порекомендовал пораньше осознать, кем они хотят стать в жизни, а когда они поймут, что хотят добиться успеха, тогда осознают важность получения образования», — сказал Запашный.

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#учёба
#день знаний
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Владимир Путин прилетел в Кызыл
Владимир Путин впервые за 10 лет посетил Республику Тува
02 сентября 2024, 03:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прилетел в Кызыл, столицу Республики Тува. Об этом информирует ТАСС.
Впервые за десять лет глава государства посетит регион и осмотрит школу № 20 имение Героев Отечества, которая откроется в понедельник, 2 сентября. Президент проведет урок «Разговоров о важном».

Российский лидер также посетит Кызыльское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, и «Тубтен Шедруб Линг» – первый буддийский монастырь, построенный в России с 1991 года. Путин также встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, чтобы обсудить вопросы развития субъекта РЫ.

До этого стало известно, что на этой неделе президент Путин посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) и проведет совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Также Путин посетит Монголию, где примет участие в едином дне голосования.

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#школа
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