Расписание электричек четырёх направлений МЖД меняется со 2 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых электричек Белорусского, Савёловского, Рижского и Курского направлений, включая МЦД-1 и МЦД-2, меняется со 2 сентября из-за работ на станциях Можайск и Царицыно, а также на перегонах Москва-Бутырская – Бескудниково и Талдом – Каналстрой, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Царицыно работы будут проходить 2 и 3 сентября, а также с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:30. На станции Можайск работы назначены на период со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30. На перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково работы планируют проводить по будним дням со 2 по 27 сентября с 23:40 до 5:30, а на перегоне Талдом – Каналстрой — по будням со 2 сентября до 30 сентября с 9:40 до 14:00. В указанное время у ряда электричек будет меняться время отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Кроме того, некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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