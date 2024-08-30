Расписание электричек Ленинградского направления изменится 2-4 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится со 2 по 4 сентября из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между Бологим и Москвой, сообщает Минтранс Подмосковья со ссылкой на Московской-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково будут следовать по изменённому расписанию, часть поездов отменят. Кроме того, ряд пригородных поездов на участках Москва – Тверь, Зеленоград-Крюково – Москва и Тверь – Бологое отменят, а у некоторых сократят часть остановок на маршруте», — говорится в сообщении.Уточнить расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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