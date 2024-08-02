Расписание электричек до Клина изменится 10 и 11 августа

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на участках Москва — Клин, Москва — Решетниково и Москва — Зеленоград-Крюково, изменится 10 и 11 августа из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«На указанных участках путей Москва — Тверь будут проводиться работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим ряд электричек будет следовать по изменённому расписанию, а некоторые пригородные поезда временно отменят», — отмечается в сообщении.Пассажирам напоминают, что актуальное расписание можно посмотреть на информационных щитах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов