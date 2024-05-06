Расписание электричек Казанского направления изменится 6-10 мая

Видео: пресс-служба МИДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов Казанского направления будет изменён на перил с 6 по 10 мая в связи с плановыми работами на перегоне между Раменским и Бронницами и на станции Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» назначены на вечернее и ночное время — с 22:40 до 04:40. В это время на станции Раменское будет проведена подготовка земляного полотна для укладки стрелочных переводов, а на перегоне между станциями Раменское и Бронницы — модернизировать энергообъекты», — говорится в сообщении.На время работ у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок. Кроме того, некоторые электрички будут следовать по укороченному маршруту, а некоторые отменят.
Актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут посмотреть на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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