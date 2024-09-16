Расписание электричек МЦД-3 и Ленинградского направления изменится с 17 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных электропоездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 17 сентября по 11 октября из-за дорожных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будет проводиться модернизация первого главного пути на перегоне между станциями Лихославль и Дорошиха. В связи с эти расписание электричек изменится, некоторые составы отменят», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях, входящих в сферу деятельности Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, а также на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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