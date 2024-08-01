Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменилось до конца августа

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График движения некоторых электричек, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, а также ряда аэроэкспрессов до Шереметьево и поездов МЦД-1 изменился в августе из-за работ на строящихся станциях Можайск и Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы на станции Петровско-Разумовская МЦД-1 проводятся с 31 июля по 2 августа, а также назначены на 5-9, 12-16, 19-23 и 26-30 августа. В эти периоды у электричек существенно изменится расписание, в частности — время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте и длина маршрута. Некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.Кроме того, из-за работ на станции Можайск расписание электричек будет меняться 1, 5-7, 9 и 12-15 августа в период с 3:30 до 15:30.
Пассажиров Московской железной дороги просят отнестись к временным изменениям с пониманием и напоминают, что актуальное расписание размещается на информационных стендах станций и вокзалов. Кроме того, его можно уточнить на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов