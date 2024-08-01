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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменилось до конца августа

01 августа 2024, 11:20
Фото: iStock/Liountmila Korelidou

Фото: iStock/Liountmila Korelidou

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График движения некоторых электричек, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, а также ряда аэроэкспрессов до Шереметьево и поездов МЦД-1 изменился в августе из-за работ на строящихся станциях Можайск и Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы на станции Петровско-Разумовская МЦД-1 проводятся с 31 июля по 2 августа, а также назначены на 5-9, 12-16, 19-23 и 26-30 августа. В эти периоды у электричек существенно изменится расписание, в частности — время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте и длина маршрута. Некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за работ на станции Можайск расписание электричек будет меняться 1, 5-7, 9 и 12-15 августа в период с 3:30 до 15:30.



Пассажиров Московской железной дороги просят отнестись к временным изменениям с пониманием и напоминают, что актуальное расписание размещается на информационных стендах станций и вокзалов. Кроме того, его можно уточнить на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#график
Строители отчитались о ходе возведения путепровода на Пироговском шоссе в Мытищах
На путепроводе Пироговского шоссе завершили устройство опор правой стороны
01 августа 2024, 12:11

Путепровод через железную дорогу строят на Пироговском шоссе в Мытищах, в настоящее время рабочие завершили устройство всех опор правой стороны, а также монтаж балок на пролётных строениях, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ближайшее время строители приступят к омоноличиванию швов между балками. Это обеспечит прочность соединения железобетонных конструкций», — отмечается в сообщении.
Путепровод будет состоять из двух частей с двумя полосами движения на каждой. Длина путепровода составит около 80 метров.

Строительство путепровода ведётся в рамках реализации масштабного проекта по реконструкции Пироговского шоссе. Открыть движение по обновлённому участку планируется в четвёртом квартале текущего года.

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#минтранс мо
#мытищи
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«Военторг» фигурирует в деле экс-замминистра Булгакова о поставках сухих пайков
01 августа 2024, 11:10

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

АО «Военторг» значится в материалах уголовного дела, в рамках которого был арестован бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Компания была «прослойкой» между оборонным ведомством и «Грязинским пищевым комбинатом».
В материалах дела указано, что Минобороны заключило договор на поставку индивидуальных рационов питания с «Военторгом», передаёт РИА Новости. В свою очередь, «Военторг» заключил соглашение с АО «Грязинский пищевой комбинат». Позднее следователи установили, что сухие пайки не соответствовали нормам качества, а цены на них были искусственно завышены.

В правоохранительных органах ранее сообщали, что экс-замминистра обороны Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства комбината, его топ-менеджеры арестованы.

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#минобороны
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София и Яролика: в Подмосковье назвали самые популярные и редкие детские имена
01 августа 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В июле на территории Московской области родилось около шести тысяч детей, о том, какие имена для новорождённых были самыми популярными в этом месяце, а также о младенцах с необычными именами рассказали в пресс-службе регионального министерства социального развития.
«Чаще всего в июле детей называли Александр и София. Для девочек популярностью также пользовались имена Василиса и Анна, для мальчиков — Максим, Артём и Михаил», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Подмосковье в июле зарегистрировали нескольких младенцев с редкими именами. В частности, среди жителей региона появились девочки Яролика, Божена и Златослава, а также мальчики Гавриил, Иосиф и Трофим.

Как отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, для регистрации детей родители региона чаще всего используют электронный сервис «Рождение ребенка» на госуслугах.

«Этот сервис позволяет зарегистрировать рождение без посещения ЗАГСа и оформить все самые важные документы для новорождённого в проактивном режиме», — пояснила Людмила Болатаева.
В ведомстве также напомнили, что в Московской области родители могут получить на новорождённого выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!».

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«Аэрофлот» заплатит семье компенсацию 293 тыс рублей за задержку рейса
01 августа 2024, 10:54

Фото: istockphoto / Chalabala

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Аэрофлот» выплатить туристам компенсацию за задержку рейса в размере более 293 тысяч рублей, сообщили в АиФ.
«В июне 2023 года этот мужчина купил билеты для себя, своей супруги и троих детей из Екатеринбурга в Стамбул. Из Стамбула они планировали отправиться в Барселону, и рейс туда должен был состояться через три часа после прибытия самолёта «Аэрофлота». Однако вылет из Екатеринбурга задержался на 11 часов. Из-за этого семья не успела на стыковочный рейс и была вынуждена потратить 179 941 рубль на новые билеты», — поделились в издании.

Авиакомпания отказалась платить клиентам за эту ситуацию.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поддержал позицию компании. Однако областной суд счёл требования пассажиров обоснованными и обязал перевозчика компенсировать убытки, а также выплатить штрафы и компенсацию морального вреда.

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В Мытищах стартует строительство поликлиники с постом скорой помощи
01 августа 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику, рассчитанную на 255 посещений в сутки, построят на Силикатной улице в городе Мытищи — на территории жилого комплекса «Мытищи Парк». В здании поликлиники также разместят пост скорой помощи. Разрешение на строительство уже выдано, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания переменной этажности — 2-3 этажа — составит 4,3 тыс. квадратных метров. В этом медучреждении жители смогут получить помощь как терапевта, так и узкопрофильных специалистов. Кабинеты будут размещены в основном блоке, а с другой стороны здания оборудуют пост скорой помощи на две бригады. В блок скорой помощи предусмотрен отдельный вход», — говорится в сообщении.
В поликлинике создадут безбарьерную среду со входом на уровне земли — без ступеней и пандусов. В самом здании будут лифты. На прилегающей территории обустроят парковку на 22 места, из которых три места отведут для маломобильных людей.

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#мытищи
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Власти Павлово-Посадского округа побеседовали с жителями деревни Назарьево
01 августа 2024, 10:02

Фото: iStock/aerogondo

Очередную выездную администрацию провело руководство Павлово-Посадского городского округа в деревне Назарьево, жители обсудили с властями благоустройство и содержание территорий, а также улучшение дорожной инфраструктуры и газификацию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Все поднятые вопросы переданы соответствующим специалистам для дальнейшей проработки», — заявил по итогам встречи глава округа Денис Семёнов.
Он также поблагодарил жителей за активность и продуктивное общение.

В администрации напомнили, что в деревне Назарьево в этом году начали строить фельдшерско-акушерский пункт. В микрорайоне Петровский Луг заасфальтировали дорогу протяжённостью 1,1 км и шириной четыре метра, а также, по просьбам жителей, укрепили щебнем дорогу, ведущую к Дому культуры.

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#павловский посад
#выездная администрация
#денис семёнов
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В Подмосковье оцифровали ещё одну услугу для опекунов
01 августа 2024, 09:48

Фото: iStock/SeventyFour

Услугу «Выдача разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного» в Московской области перевели в цифровой формат: теперь опекун может подать заявку на региональном госпортале, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Раньше для оформления этого разрешения заявитель должен был прийти в МФЦ с пакетом документов. Теперь всё можно сделать онлайн. Более того, для удобства пользователей в форму заявки внедрён сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение», — объяснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Услуга размещена на региональном госпортале в подразделе «Усыновление и опека» раздела «Соцподдержка». Срок рассмотрения заявления — семь рабочих дней.

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#подмосковье
#московская область
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Сумма исков министерства обороны РФ к ВСК превысила девять миллиардов рублей
01 августа 2024, 09:34

Фото: istockphoto/Zolnierek

Общая сумма судебных исков министерства обороны РФ о взыскании средств с Военно-строительной компании (ВСК) за семь месяцев 2024 года превысила девять миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем за весь 2023 год.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда города Москвы. Только в июле нынешнего года российское оборонное ведомство подало 27 исков на общую сумму 554,4 миллиона рублей. Минобороны настаивает на выплате неустоек по государственным контрактам, требует взыскать стоимость завышения стоимости работ и выплатить задолженности.

Ранее по предыдущим искам сумма требований министерства обороны составила 8,48 миллиарда рублей. Таким образом, за семь месяцев 2024 года сумма исков ведомства к ВСК составила 9,03 миллиарда рублей, что в 20 раз больше, чем за 2023 год. Тогда Минобороны требовало взыскать с ВСК 441,3 миллиона рублей.

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#суд
#контракт
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В России число автомобилей старше 10 лет превысило 70% от всего автопарка страны
01 августа 2024, 09:03

Фото: istockphoto/Fahroni

Число автомобилей в РФ в возрасте десяти лет и больше превысило показатель в 32 млн машин, что соответствует 71% от всего автопарка страны. Об этом пишет «Газета.Ru».
Наихудшая ситуация наблюдается с автомобилями, находящимися на гарантийном обслуживании у производителей, — их количество среди машин возрастом от одного до трёх лет уменьшилось с 2021 года в два раза.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — привел цифры основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Вместе с тем сегодня есть условия для ещё большего ухудшения состояния автомобильного парка России из-за того, что в октябре намечено повышение утилизационного сбора, которое повлечёт за собой увеличение стоимости новых автомобилей.

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, скорость обновления автопарка снизится, так как увеличенный утилизационный сбор сделает машины менее доступными для жителей России. При сохранении текущих тенденций средний возраст автомобилей вскоре превысит 16 лет.

Ранее сообщалось, что утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза. Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#автомобили
#возраст
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