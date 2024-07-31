Расписание вечерних аэроэкспрессов до Шереметьево изменится в августе

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Будет скорректировано расписание поездов, которые ездят поздно вечером», — отмечается в сообщении.Узнать актуальный график движения аэроэкспрессов можно на сайте перевозчика. Кроме того, пассажирам напомнили, что добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах, отправляющихся от станции метро «Ховрино». Автобусы до терминалов В и С отходят каждые восемь минут, до терминала D — каждые 15-20 минут.
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