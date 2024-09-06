Расписание электричек Киевского направления изменится с 7 до 9 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Киевского направления изменится с субботы, 7 сентября, до раннего утра понедельника, 9 сентября, из-за работ на станциях Москва-Сортировочная-Киевская и Москва-Пассажирская-Киевская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На указанных станциях будут проводить переключение на цифровую систему управления. Работы назначены на период с 5:30 7 сентября до 4:30 9 сентября. В это время в расписании произойдут значительные изменения. У некоторых поездов изменится станция отправления и прибытия, все рейсы от и до терминала Внуково, а также ряд других поездов отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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