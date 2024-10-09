С улиц Подмосковья увезли более 3,7 тыс. неправильно припаркованных машин

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,7 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю на штрафные стоянки увезли 3718 машин-нарушителей, что на 145 автомобилей меньше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.Отмечается, что больше всего машин было эвакуировано в округе Красногорск — 385. Второе место недельного антирейтинга занял округ Химки, где переместили 336 автомобилей. Третье место занял округ Мытищи с 334 эвакуированными машинами. На четвёртом месте оказался округ Балашиха, где эвакуировали 312 автомобилей, а замыкает пятёрку Ленинский округ, где на штрафстоянку увезли 260 машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.
Читайте также:
В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода
В Коломне отремонтируют мост через реку Щелинку
Юрист Хаминский раскрыл важность правильно установленного навигатора
Лев Каштанов