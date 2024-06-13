Расписание электричек Курского, Рижского и Казанского направлений изменят на 3 дня

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда электричек Казанского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-2 изменится с 15 по 17 июня из-за работ на станции Царицыно и перегоне между станциями Виноградово и Воскресенск, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«На станции Царицыно работы запланированы на 15 и 16 июня в период с часа ночи до семи утра. Второй главный путь в это время будет перекрыт, составы пустят по соседним путям. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия и количество остановок. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту, а некоторые временно отменят. Электрички МЦД-2 в период работ не будут курсировать между Москвой и Подольском», — говорится в сообщении.На перегоне Виноградово — Воскресенск работы будут проводить 17-19 июня в период с 12:10 до 15:10. Из-за этого также изменится график движения ряда электричек.
Актуальное расписание можно посмотреть на железнодорожных станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Читайте также:
В Подмосковье проверили состояние железнодорожных станций
У ж/д станции Малаховка построят переход через пути
В Электроуглях начали строить переход, который соединит Новый и Старый город
Лев Каштанов