У ж/д станции Малаховка построят переход через пути

Разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути планируется построить у станции Малаховка в городском округе Люберцы в 2025 году, подряд на строительство уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.