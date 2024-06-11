У ж/д станции Малаховка построят переход через пути

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Разноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути планируется построить у станции Малаховка в городском округе Люберцы в 2025 году, подряд на строительство уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик в рамках строительства должен будет переустроить системы водоснабжения и канализации, а также кабельные линии, установить электрооборудование и обеспечить переход электроснабжением, освещением, телемеханическим управлением архитектурной подсветкой и пожарной сигнализацией», — говорится в сообщении.В список работ входит также благоустройство и озеленение прилегающей территории.
Начальная цена лота составляет 433 миллиона 356 тысяч 202 рубля 90 копеек. Строительство будет финансироваться из областного бюджета. Заявки принимаются до 25 июня.
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