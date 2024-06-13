В Подмосковье проверили состояние железнодорожных станций

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Состояние трёх железнодорожных станций — Луговая, Депо и Лобня — проверили инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Особое внимание в ходе проверок уделялось состоянию лестниц, перил и ограждений, уличному освещению, наличию навалов мусора на контейнерных площадках, а также наличию мелких бытовых отходов в полосе отвода железной дороги», — говорится в сообщении.Все неполадки, которые были замечены в ходе проверок, инспекторы занесли в протокол и установили для ответственных лиц сроки исправления нарушений.
В министерстве отметили, что теперь проверки состояния железнодорожных станций, расположенных в Московской области, будут проводиться каждую неделю.
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