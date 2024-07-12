Расписание электричек Ленинградского направления изменили до конца июля

Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения электропоездов Ленинградского направления меняется с 12 по 31 июля из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В связи с работами электрички МЦД-3 будут отменены на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково в сторону Москвы по будням с 0:22 до утра и по входным с 23:57 до утра. А из Москвы электрички отменяются по будням с 23:32 до утра и по выходным с 00:25 до утра», — говорится в сообщении.Кроме того, в оставшееся время будут увеличены интервалы между поездами.
Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на сайте МТППК или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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