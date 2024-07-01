В Подмосковье из-за жары усилили контроль за состоянием железных дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Контроль за содержанием железнодорожной инфраструктуры усилили на Московской железной дороге, чтобы обеспечить безопасность перевозок в условиях установившейся в столичном регионе жаркой погоды, сообщает пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на МЖД.
«В частности, в рамках усиления контроля увеличено число осмотров путей и контактной сети. Особое внимание при осмотре контактной сети уделяется состоянию натяжения тросов и электрических проводов», — говорится в сообщении.Отмечается, что в минувшее воскресенье работники путевого комплекса в ходе пеших осмотров проверили свыше 10 тысяч километров путей, а для осмотра из кабины электрички было совершено более 90 рейсов. При помощи специальных диагностических комплексов было обследовано полторы тысячи километров ж/д путей.
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Лев Каштанов