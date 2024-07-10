Расписание поездов МЦД-2, Рижского и Курского направлений изменится 12-14 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 будет меняться с вечера 12 июля до раннего утра 13 июля и с вечера 13 до раннего утра 14 числа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«12-13 и 13-14 июля с девяти вечера до пяти утра будет закрыт путь из Москвы на участке Люблино — Москва-Курская. Из-за это в указанные дни с 20:30 ряд электричек будет следовать по укороченному маршруту, на некоторых маршрутах сократят количество остановок, кроме того, увеличится интервал между поездами», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.
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Лев Каштанов