Расписание электричек Ленинградского направления изменилось до 8 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменился с 6 августа до 8 сентября включительно из-за работ по модернизации железной дороги на участке между станицей Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«С 6 августа часть электричек на участке Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь отменяется, у некоторых укорачивается маршрут. А с 11 августа изменится расписание электричек МЦД-3: интервалы между поездами после 23:00 и до семи утра увеличатся до 20 минут», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов