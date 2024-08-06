В Подмосковье нашли связь между временем года и использованием ремней безопасности

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Более 143 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности зафиксировали в июле в Московской области. Это самое большое число с начала года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года число случаев с непристёгнутыми ремнями составило больше 470 тыс. Согласно статистике, чаще не пристёгиваются с началом потепления. Почти в шесть раз выросло количество подобных случаев в период с апреля по июль по сравнению с январём – мартом. Если в январь – марте отмечено свыше 70 тыс. случаев, то в апреле – июне – порядка 400 тыс.», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что на дорогах Подмосковья работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. 600 из них имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя.
По данным Минтранса Подмосковья, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% – пассажиров на задних сиденьях машин. Штраф за данное нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей.
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Лора Луганская