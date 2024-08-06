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В Подмосковье нашли связь между временем года и использованием ремней безопасности

06 августа 2024, 22:37
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Более 143 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности зафиксировали в июле в Московской области. Это самое большое число с начала года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С начала года число случаев с непристёгнутыми ремнями составило больше 470 тыс. Согласно статистике, чаще не пристёгиваются с началом потепления. Почти в шесть раз выросло количество подобных случаев в период с апреля по июль по сравнению с январём – мартом. Если в январь – марте отмечено свыше 70 тыс. случаев, то в апреле – июне – порядка 400 тыс.», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что на дорогах Подмосковья работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. 600 из них имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Нейросеть обучена «видеть» ту зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя.



По данным Минтранса Подмосковья, использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% – пассажиров на задних сиденьях машин. Штраф за данное нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей.

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#безопасность
#камера фиксации
#подмосковье
#московская область
В Подмосковье предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов
06 августа 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В подмосковном Минэкологии рассказали, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие стоит оставить в лесу. В Подмосковье начался сезон активной «тихой охоты», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ответственность, предусмотренная за такое нарушение, как срывание краснокнижных видов, разнится в зависимости от того, кто, в каком количестве и для каких нужд собрал редкие грибы, а также в какую именно Красную книгу они занесены», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он напомнил, что в Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, два из которых также находятся в Красной книге России. Это саркосома шаровидная и спарассис курчавый.

Как напомнили в Министерстве, за сбор и уничтожение видов, занесённых в Красную книгу России, предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Для граждан он составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс.; для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

За сбор и уничтожение редких видов, занесённых в Красную книгу Московской области, предусмотрено административное наказание. Для граждан это штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс.

Повторное совершённое в течение года административное правонарушение влечёт наложение ещё более крупных административных штрафов.

Подробную информацию о видах, включённых в Красную книгу Московской области, можно найти на сайте.

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#московская область
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В Крыму восстановлено движение ж/д транспорта и машин
Крючков: между Джанкоем и Симферополем вновь ходят поезда
06 августа 2024, 22:23

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

В Крыму восстановили движение поездов между Джанкоем и Симферополем. Это заняло четыре часа, проинформировал советник регионального главы Олег Крючков.
«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Крючкова, сняты ограничения на участке автодороги Симферополь — Армянск.

Ранее сообщалось, что в указанных районах ограничения связаны с «техническими причинами». Изначально речь шла про два часа, но меру пришлось продлить.

Перед этим была информация, что на автодороге Р-217 Кавказ на Кубани произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, легковушки и грузового автомобиля. Уточнялось, что есть пострадавшие и погибшие.

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#крым
#новости
#движение
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На учёте в службе занятости стоят 6,7 тыс. жителей Московской области
06 августа 2024, 21:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для жителей Московской области доступно около 70 тыс. вакансий. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив положительную динамику на рынке труда региона.
«Новые предприятия регулярно открываются в Подмосковье благодаря развитию основных секторов экономики. Это позволяет обеспечить наших жителей рабочими местами. В регионе доступно порядка 70 тыс. вакансий в разных отраслях. Уровень регистрируемой безработицы в Московской области составляет 0,14%. На учёте в службе занятости стоят 6,7 тыс. человек», – привёл данные Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, первое, куда нужно обратиться при поиске работы – это центр занятости. Специалисты помогут с профессиональной ориентацией, открытием своего дела, переобучением и даже с психологической поддержкой.

Подобрать вакансию с учётом пожеланий, опыта и квалификации жители Подмосковья могут на портале «Работа России».

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#московская область
#игорь брынцалов
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Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
06 августа 2024, 21:01

Фото: сайт СК РФ

Глава Следкома Александр Бастрыкин приказал открыть уголовное дело в связи с нападением боевиков ВСУ на Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что противник обстреливал гражданскую инфраструктуру. Кроме того, атака унесла жизни мирных граждан.
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что ситуацию на границе рядом с Курской областью нельзя назвать критической. Генерал-майор подчеркивал, что ВС РФ дают украинским радикалам жесткий отпор. Противник попытался прорвать оборону утром, 6 августа.

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#новости
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Политолог Светов раскрыл, с чем могут быть связаны протесты в Великобритании
Политолог Светов: Британцы выступают за возвращение традиционных ценностей
06 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/STILLFX

Политолог Юрий Светов предположил, что массовые протесты в Великобритании могут быть связаны с желанием людей вернуть традиционные ценности.
«В британских городах есть районы, куда боится входить полиция, где действуют законы шариата, распоряжаются руководители диаспор. Мэрами многих английских городов являются не коренные англичане, в частности мэры Лондона и Манчестера. Люди понимают, что они поддерживают другие ценности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Светов.

Напомним, протесты в Великобритании вспыхнули после поножовщины в Саутпорте. 29 июля там молодой человек набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге. В результате погибли три ребёнка, ещё несколько детей и взрослых ранены.

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#великобритания
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Студентов пригласили принять участие в разработке дизайн-проектов школ
06 августа 2024, 19:25

Фото: группа марафона в соцсети «ВКонтакте»

Стартовал Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты», который совместно с «Движением первых» будет запущен в сентябре во всех регионах России. В нём будут участвовать школьники и студенты региональных профильных высших и средних специальных учебных заведений, сообщили организаторы.
«Проект «Школа мечты» инициирован Общественной палатой России в поддержку президентской программы капремонта школ. Он направлен на улучшение её качественных результатов за счёт привлечения молодых специалистов – студентов профильных средних специальных учебных заведений и вузов – к разработке дизайн-проектов школ», – говорится в сообщении.
Вся информация по марафону будет публиковаться в телеграм-канале и в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в марафоне, нужно заполнить форму предрегистрации по ссылке.

После заполнения имеющихся данных далее нужно дополнить недостающее путём направления электронного письма по адресу: n.zakharova@oprf.ru

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#подмосковье
#московская область
#проекты
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Щёлково вошло в топ-5 в Подмосковье по обеспеченности кадрами в школах
06 августа 2024, 19:00

Фото: пресс-служба г. о. Щёлково

Щёлково попало в пятёрку лучших муниципалитетов Московской области по обеспеченности кадрами в школах. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков на еженедельном совещании со своей командой, сообщили в пресс-службе администрации.
«Меньше месяца остаётся до старта нового учебного года. Разобрали готовность образовательных учреждений к встрече учеников. Самое важное: по обеспеченности кадрами Щёлково – в пятёрке лучших в Подмосковье. Решена проблема с учётом книг и учебников в библиотеках. Раньше всё делалось вручную, теперь школы подключены к системе «Книгозаказ», и наличие материалов полностью видно», – отметил Булгаков.
Он добавил, что к 1 сентября будет открыт новый корпус школы №19 в Медвежьих Озёрах. После капремонта заработают школы №13 и №3. В сентябре за парты сядут более 30 тыс. учеников.

Также на совещании обсудили хозяйственные вопросы.
«В первую очередь, нас волнует качество содержания дворов, дорог и общественных пространств. Для полноты картины ввели интегральный рейтинг управляющих компаний, где отчётливо видно, точечный ли сбой у УК или игнорирование командной работы на результат. Помогает понять, с кем нам и, главное, жителям по пути», – сказал глава городского округа.
По словам Булгакова, среди планов на неделю – проверка хода капремонта и строительства школ; программа мероприятий в Щёлковском парке и работа передвижного ФАПа во Фряново в августе.

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#щёлково
#школы
#капремонт
#1 сентября
#андрей булгаков
#подмосковье
#московская область
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Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
06 августа 2024, 18:27

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Жители Подмосковья сдали на площадки «Мегабак» за первое полугодие 2024 года порядка 800 тонн старой бытовой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Каждый житель региона может сдать ненужные бытовые приборы в пункты приёма «Мегабак» недалеко от дома. Экологический проект был запущен для удобства жителей в 2019 году. Сегодня в Подмосковье открыто уже более 60 пунктов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги», – отметили в министерстве.
Там также назвали топ-3 площадок по количеству собранных бытовых отходов. Это городские округа Королёв с общим объемом вторичного сырья 455 тонн, Дмитровский (78 тонн) и Егорьевск (31 тонна).

В ведомстве напомнили, что на всех площадках установлены контейнеры для раздельного сбора крупногабаритных отходов. В пункты приёма можно также сдать бумагу, картон, стекло, пластик, бутылки, книги, батарейки и лампы.

Адреса площадок «Мегабак» можно найти на сайте проекта.

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#минчистоты
#мегабак
#подмосковье
#московская область
#экология
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Названо самое популярное приложение среди россиян
«VK Видео» является самым скачиваемым приложением в РФ
06 августа 2024, 17:59

Фото: istockphoto/fizkes

«VK видео» стало самым популярным и скачиваемым приложением в РФ на фоне проблем с видеохостингом YouTube. Это следует из данных, приводимых в Google Play и AppStore. Журналистам ТАСС подтвердили информацию в VK. Кроме того, популярностью сейчас пользуется Rutube и «Дзен».
Известно, что рост скачивания и установки «VK видео» вырос в 4,5 раза относительно среднемесячных показателей.

Недавно в России начались проблемы с видеохостингом YouTube. В Госдуме отмечали, что иностранная платформа нарушает российское законодательство, поэтому ее загрузку замедлят в России. Упоминались ПК-версии. Таким образом, подчеркнули в парламенте, Россия перейдет от уговоров к действиям.

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Популярность YouTube в России продолжает расти на фоне замедления сервиса
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