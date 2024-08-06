С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,5 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,5 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю в Подмосковье с улиц на штрафные стоянки было перемещено 3566 машин — на 162 автомобиля больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе: там был перемещён 361 автомобиль. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 347 машин. Третье место занял округ Химки с 311 эвакуированными автомобилями. А четвёртом месте оказался округ Химки, откуда на штрафстоянки увезли 292 машина, а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ с 204 эвакуированными машинами.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.
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Лев Каштанов