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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,5 тыс. машин

06 августа 2024, 11:46
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Свыше 3,5 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю в Подмосковье с улиц на штрафные стоянки было перемещено 3566 машин — на 162 автомобиля больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в Ленинском городском округе: там был перемещён 361 автомобиль. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 347 машин. Третье место занял округ Химки с 311 эвакуированными автомобилями. А четвёртом месте оказался округ Химки, откуда на штрафстоянки увезли 292 машина, а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ с 204 эвакуированными машинами.



Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#эвакуация
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#московская область
#подмосковье
В Подмосковье отремонтировали более 30 км трассы А-107
06 августа 2024, 11:10

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт участка федеральной трассы А-107 «Московской малое кольцо» протяжённостью 31 километр завершили в Московской области, работы проводились на территории Богородского и Пушкинского округов, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
«Работы проводились в два этапа: на первом этапе в прошлом году было отремонтировано 14 километров трассы, а на втором этапе, который завершился в августе текущего года, обновили ещё около 17 километров дороги», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что помимо ремонта асфальтового покрытия на проезжей части, специалисты Автодора обустроили два километра шумовых полос, укрепили обочины и поменяли 22 павильона на остановках общественного транспорта.

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#ремонт дорог
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#автодор
#дороги
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-20 по числу заявок на участие в образовательном проекте
06 августа 2024, 10:37

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Завершён приём желающих принять участие в проекте «Флагманы образования», по числу заявок Московская область вошла в топ-20, на конкурсе регион будут представлять более 1,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«В конкурсе «Флагманы образования» принимают участие педагоги, управленцы в сфере образования, а также студенты всех направлений обучения старше 18 лет и предприниматели, занимающиеся образовательной деятельностью. (…) От Подмосковья в конкурсе заявлен 1851 человек, 46% из них — студенты, 41% — педагоги и 13% — управленцы в сфере образования», — говорится в сообщении.
Первый этап конкурса завершится 11 августа, тогда будут сформированы региональные рейтинги педагогов и управленцев, а студенты сразу перейдут в финал.

Подробная информация о проекте размещена на сайте «Флагманы образования».

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье упростили оформление выплат для многодетных семей
06 августа 2024, 09:58

Фото: iStock/timltv

Подать заявление на предоставление ежегодной выплаты многодетной семье через подмосковный портал госуслуг стало проще благодаря подключению «умного сервиса» для заполнения сведений о детях, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Интеграция регионального портала с другими информационными системами Подмосковья делает получение госуслуг значительно проще и удобнее. Заявителям больше не нужно вручную заполнять информацию, которая уже есть в распоряжении ведомств – данные загружаются автоматически. Такой сервис позволяет избежать ошибок и уменьшает количество отказов в предоставлении услуг», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Отмечается, что теперь при подаче заявления на выплату для многодетной семьи информация о детях загружается автоматически. Причём «умный сервис» сперва проверит в информационной системе сведения обо всех детях и покажет только тех, кому ещё не назначена положенная выплата. Заявителю нужно будет только выбрать из предложенных вариантов и отправить заявку.

Решение о назначении выплаты будет принято в течение семи рабочих дней, ответ придёт в личный кабинет заявителя.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 6 августа составила четыре балла
06 августа 2024, 09:42

Фото: iStock/timltv

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 6 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, сложности с проездом отмечаются по направлению к Москве на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд затруднён при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Носовихинское, Кашинское, Минское и Пятницкое», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано 988 тысяч машин — это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао
Лауреат Нобелевской премии по физике умер на 98-м году жизни
06 августа 2024, 05:40

Фото: istock/rrodrickbeiler

Американский физик китайского происхождения Ли Чжэндао, лауреат Нобелевской премии по физике, скончался в возрасте 97 лет, сообщается Шанхайским университетом Цзяотун, передает РБК. Ученый ушел из жизни в своем доме в Сан-Франциско в воскресенье, 4 августа.
Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию в 1957 году, став вторым самым молодым лауреатом в истории, когда ему было 31 год. Награду он получил вместе с физиком Янгом Чжэньином за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.

Родился Ли Чжэндао 24 ноября 1926 года в Шанхае. Он начал свою академическую карьеру в Чжэцзянском университете, а затем получил стипендию китайского правительства для учебы в Чикагском университете под руководством лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми.

После завершения учебы, в 1953 году, Ли начал работать в Колумбийском университете, где через три года стал самым молодым профессором в истории учебного заведения. Ученый завоевал множество наград, включая премию Альберта Эйнштейна и медаль Галилео Галилея. Роберт Оппенгеймер, «отец атомной бомбы», называл его одним из самых выдающихся физиков-теоретиков своего времени.

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В России отказались узаконить продажу «красивых» автономеров
Правительство пока приостановило регистрацию документов на продажу автономеров
06 августа 2024, 02:45

Фото: istock/Kichigin

Правительство России приостановило разработку нормативной базы для легализации продажи «красивых» автономеров. Об этом сообщает «Российская газета». Получить эти номера с одинаковыми цифрами или буквами сложно, поэтому на них высокий спрос.
В последние годы многие автолюбители стремятся получить такие номера, что порождает «серые» схемы. Часто покупают старые машины, чтобы сохранить номера, а затем утилизируют сами автомобили. Стоимость таких номеров может достигать 3,5 миллионов рублей.

Попытки узаконить торговлю «красивыми» номерами начались еще в 2020 году, когда были предложены высокие госпошлины за уникальные комбинации. Однако, из-за новых задач, таких как регистрация автомобилей в новых регионах и адаптация к параллельному импорту, проект был приостановлен.

В Минэкономразвития и МВД подтвердили, что обсуждение легализации продажи номеров не является приоритетной задачей. Тем не менее, представители Госавтоинспекции сообщают, что в будущем вопрос может быть вновь рассмотрен. Автолюбители по-прежнему используют существующие схемы, пока официальные органы решают текущие задачи.

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Вы не поверите, кто чаще всего попадает в тюрьму: московская прокуратура рассказала
В Москве раскрыли портрет типичного преступника
06 августа 2024, 02:07

Фото: istock/Rafa Jodar

Московская прокуратура составила портрет типичного преступника, об этом сообщает РБК. В ведомстве раскрыли, как выглядит и чем занимается типичный правонарушитель.
Московская прокуратура представила портрет типичного преступника в столице. Согласно данным, опубликованным пресс-службой ведомства в соцсети «ВКонтакте», за полгода в Москве было зарегистрировано почти 18 тыс. преступлений, при этом более половины правонарушителей не являются жителями столицы.

Из общего числа преступлений 14 821 было совершено мужчинами, в то время как женщины причастны к 3 151 преступлению. Примечательно, что 12,2% преступников находились в состоянии алкогольного опьянения во время совершения правонарушений.

Большинство преступников — люди в возрасте от 30 до 49 лет. Меньше всего правонарушений совершают лица в возрасте от 14 до 17 лет и старше 50 лет. Кроме того, 60% обвиняемых не имеют постоянного источника дохода, большинство имеет среднее образование, а треть из них ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

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Муфтий Дагестана выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила Бердиева
Муфтият Дагестана опубликовал соболезнования в связи с кончиной Бердиева
06 августа 2024, 01:06

Фото: istock/Scrofula

В Дагестане выразили соболезнования в связи со смертью муфтия Карачаево-Черкессии Исмаила Бердиева. Об этом сообщает РИА Новости.
Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исмаила-хаджи Бердиева, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) и муфтия Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията Дагестана.

«С огромной скорбью мы приняли известие о кончине Исмаила-хаджи Бердиева. Все мы созданы Всевышним, и к Нему наше возвращение. От имени Муфтията Республики Дагестан выражаем глубокие соболезнования в связи с этим трагическим событием», — заявил Абдулаев.

Муфтий отметил, что мудрость, духовность и доброта Бердиева снискали ему глубокое уважение и почтение среди мусульман Северного Кавказа и всей России.

Напомним, Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.

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#соболезнования
#дагестан
#муфтий
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Умер муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Муфтий Карачаево-Черкесии скончался на 71-м году жизни
06 августа 2024, 00:16

Фото: istock/Diy1

Исмаил Бердиев, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба муфтията Дагестана, передает «Коммерсантъ».
Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению Исламу и укреплению межрелигиозного диалога. «Его вклад в развитие мусульманской общины и межрелигиозных отношений оставит заметный след», — отмечается в сообщении.

Бердиев родился 27 февраля 1954 года в селении Белые Воды в Казахской ССР. Он получил образование в медресе Мири Араб в Бухаре, Исламском институте в Ташкенте и Каирском университете «Аль-Азхар» в Египте.

В 1989 году Бердиев был избран председателем казыята мусульман Ставропольского края, в 1991 году стал главой Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. В 2003 году он возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа, а в 2004 году стал членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В феврале 2024 года Бердиев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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