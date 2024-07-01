Расписание электричек Ленинградского направления изменится 1-2 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения нескольких пригородных поездов Ленинградского направления меняется 1 и 2 июля из-за работ по организации железнодорожного движения на участке МЦД-3 между станциями Крюково и Раменское, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«В указанный период электрички, курсирующие между Москвой и Тверью, Москвой и станцией Конаково, а также между Тверью и станцией Бологое, будут следовать по изменённому расписанию. Часть поездов отменят, на некоторых сократят количество остановок», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов