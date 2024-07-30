Расписание электричек Ленинградского направления изменится 1 и 6 августа

Фото: пресс-служба МТППК
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится 1 и 6 августа в связи с ремонтно-профилактическими работами на железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанные дни изменится расписание электричек на участках Москва – Клин, Москва – Конаково, Москва – Подсолнечная и Москва – Тверь, а также на участке Тверь – Бологое. У некоторых пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, некоторые составы временно отменят», — говорится в сообщении.Кроме того, будет назначен дополнительный поезд на маршрут Москва — Тверь. Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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