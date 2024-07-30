С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,4 тыс. машин

Фото: МТДИ МО
Свыше 3.4 тыс. автомобилей эвакуировали за неделю с улиц Московской области за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошедшую неделю с улиц Подмосковья эвакуировали 3404 автомобиля, припаркованных с нарушением ПДД. Это на 126 машин больше, чем было эвакуировано неделей ранее», — уточняется в сообщении.Больше всего машин-нарушителей отвезли на штрафные стоянки в городском округе Красногорск — 360. Второе место антирейтинга занял округ Мытищи, где с улиц эвакуировали 286 автомобилей. На третьем месте оказался округ Химки с 286 перемещёнными машинами, на четвёртом — Ленинский округ, где эвакуировали 267 машин. А замыкает топ-5 недельного антирейтинга округ Котельники со 198 эвакуированными машинами.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Подмосковье, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области.
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